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“Перспектива” просит помощи у Нацбанка: в ближайшие 22 дня могут уйти порядка 65% ИП

08.04.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественное объединение в кратчайшие сроки просит задействовать рычаги Нацбанка с целью улучшить условия кредитования и снятия ограничений субъектов предпринимательства.

“Перспектива” просит помощи у Нацбанка: в ближайшие 22 дня могут уйти порядка 65% ИП
Речь идет о принятии антикризисных мер в условиях эпидемии коронавируса: существенное снижение ставок аренды с целью возможного их регулирования в сторону уменьшения, различные отсрочки и отмены санкций на 6-12 месяцев при просрочке платежей по процентам и основному долгу, уменьшение самих ставок кредита, мораторий по платежам и  аренде, снижение налогов, влияющих на размер арендной платы.

Кроме этого, в очередной раз «Перспектива» предлагает безвозмездно поддержать индивидуальных предпринимателей уже сейчас в размере 3000 рублей срочной помощи и 9000 рублей кредита (обратившимся) на 5 лет без процентов в белорусских рублях. Сделать это можно в виде государственной кампании поддержки малого бизнеса по всей стране под названием «Помощь ИП».

«В своё время нынешние арендодатели брали долгосрочные инвестиционные кредиты на строительство и обустройство этих ТЦ и рынков. Они возвращаются по сей день. При этом главный и основной источник возврата кредитов —  это арендная плата ИП владельцам ТЦ и рынков, - говорится в официальном обращении. - По условиям большинства кредитных договоров ставки аренды нельзя для ИП без согласия банков снижать, а согласия такого добиться почти невозможно. В отличие от госкредитов, госбанков (к примеру, сельское хозяйство, где резервы не формируются) здесь формируются банками (по требованиям Национального банка) повышенные резервы при наличии проблемных и потенциально проблемных кредитов. В итоге круг замыкается».


В кризисной ситуации и МАРТ, и Минэкономики, и исполкомы, а также Нацбанк должны собраться на платформе Совмина и выработать быстрые пути решения этой проблемы. 

- Мы имеем дело с консервирующейся и взрывоопасной ситуацией, когда в случае не решения данного вопроса возникнет эффект домино в виде кризиса неплатежей в экономике: ИП начнут уходить с ТЦ и рынков, средств от аренды будет поступать всё меньше и меньше, а значит, возможности возврата кредита будет существенно уменьшаться, что приведёт к неисполнению обязательств и массовым банкротствам. По нашим оценкам в ближайшие 22 дня могут уйти порядка 65% ИП, если не решить вопрос аренды, - ставит перед фактом «Перспектива».
 
 
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Общественное объединение в кратчайшие сроки просит задействовать рычаги Нацбанка с целью улучшить условия кредитования и снятия ограничений субъектов...
 
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Вороновская газета
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