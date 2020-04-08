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Олег Гайдукевич: «Пандемии и кризисы в мире побеждали всегда солидарностью и взаимопомощью»

08.04.2020 19:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в мире обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

«Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда демонстрировало впечатляющую способность к самосохранению и самоорганизации»

Олег Гайдукевич: «Пандемии и кризисы в мире побеждали всегда солидарностью и взаимопомощью»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Везде, во всём мире после пандемии будут нужны сильные страны. Поэтому Беларусь будет нужна. Мы как играли огромную роль в нашем регионе европейском, так и будем её играть. Тем более, что я уверен, что мы выйдем победителями с этой ситуации. Третий момент – помимо вот этого растущего эгоизма, всё-таки, есть вещи, которые надо решать вместе. И, вообще, пандемии и кризисы в мире побеждали всегда солидарностью и взаимопомощью. Всё-таки, это тоже – от этого никуда не деться. И история, в том числе Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас – она тому тоже доказательство. Всё-таки, рано или поздно надо садиться и о чём-то говорить.

Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
 
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Ситуацию с коронавирусом в мире обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». «Белорусское общество в экстремальной ситуации всегда демонстрировало...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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