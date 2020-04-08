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Олег Гайдукевич: «Уникальную возможность даёт пандемия, в том числе и сделать скачок вперёд»
08.04.2020 19:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Олег Гайдукевич: «Пандемии и кризисы в мире побеждали всегда...
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