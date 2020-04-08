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Бизнесмен: Правительство Беларуси знает только один способ — отнять у населения
08.04.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Александр Малашко – о том, почему власти не спасают частный бизнес.
Власти многих стран оказывают помощь бизнесу в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пишет
— Наше правительство знает только один способ — отнять у населения. У кого еще не все отняли, надо отнять, — поделился своим мнением в программе Примус бизнесмен, директор группы компаний «Просто» Александр Малашко.
Он убежден: власти могли бы хотя бы не мешать, если у них нет ресурсов помочь в сложной ситуации.
— У нас же пытающемуся выбраться на берег бизнесу вешают камень на шею и гири на ноги.
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Александр Малашко – о том, почему власти не спасают частный бизнес.
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