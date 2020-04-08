Бизнесмен: Правительство Беларуси знает только один способ — отнять у населения

«Солидарность» . В Беларуси же нет никакой поддержки бизнеса. Власти многих стран оказывают помощь бизнесу в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пишет. В Беларуси же нет никакой поддержки бизнеса.





— Наше правительство знает только один способ — отнять у населения. У кого еще не все отняли, надо отнять, — поделился своим мнением в программе Примус бизнесмен, директор группы компаний «Просто» Александр Малашко.





Он убежден: власти могли бы хотя бы не мешать, если у них нет ресурсов помочь в сложной ситуации.





— У нас же пытающемуся выбраться на берег бизнесу вешают камень на шею и гири на ноги.