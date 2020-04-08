ВТО: мировая торговля может сократиться на 32% из-за коронавируса

Источник материала: ОНТ

Спад объемов международной торговли в 2020 году может достичь 32% из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе , опубликованном экспертами Всемирной торговой организации (ВТО).

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13–32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире», – говорится в сообщении.

По мнению экономистов, спад торговли в 2020 году может превысить снижение, вызванное финансовым кризисом 2008-2009 годов. Начнет восстанавливаться мировая экономика только в 2021 году, однако это будет сильно зависеть от того, насколько затянется пандемия COVID-19.

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