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Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача
08.04.2020 21:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ответственность если и не за себя, то за своих близких и за окружение. Главврач 1-й больницы во время стрима 8 апреля из правого кармана пиджака достал антисептик, а из левого – маску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И при этом прокомментировал, что же такое самосознательность.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
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Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача
Новости Беларуси. Ответственность если и не за себя, то за своих близких и за окружение. Главврач 1-й больницы во время стрима 8 апреля из правого кармана пиджака...
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