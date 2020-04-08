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Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача

08.04.2020 21:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ответственность если и не за себя, то за своих близких и за окружение. Главврач 1-й больницы во время стрима 8 апреля из правого кармана пиджака достал антисептик, а из левого – маску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И при этом прокомментировал, что же такое самосознательность.

Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача

Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Я бы так сказал, может, кто-то и обидится: если человек хам по натуре, то объяснить ему о том, что надо соблюдать элементарные меры безопасности, очень сложно. Потому что сейчас, когда мы видим, что подавляющее большинство людей ходят в масках, пользуются антисептиками, мы видим, что в магазинах часть людей ходят в перчатках для того, чтобы не соприкасаться, когда медики на каждом углу, и в сети интернет, и везде говорят о том, что передача вируса идет именно контактным путем, воздушно-капельным путем.

Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ответственность если и не за себя, то за своих близких и за окружение. Главврач 1-й больницы во время стрима 8 апреля из правого кармана пиджака...
 
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