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В Минске утвердили план борьбы с COVID-19: дезинфекция и запрет массовых мероприятий

09.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минские власти приняли план, согласно которому всем субъектам хозяйствования вынесена рекомендация о принятии мер по профилактике снижения распространения ОРИ и коронавируса.

Согласно решению Мингорисполкома №1069 от 7 апреля, все меры, описанные в документе - обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Минска. В плане речь идет о рекомендациях, которые касаются мест, где потенциально могут скапливаться люди.

В частности, в плане детским садам и школам рекомендуется  предоставить родителям право самостоятельно принимать решение о присутствии детей на занятиях. При этом сами дети и сотрудники  не должны передвигаться по зданию: находится в пределах группы/класса. В высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях рекомендуется исключить групповые занятия, заменив их дистанционным обучением.

Объекты общественного питания должны будут обеспечить разобщение посетителей (увеличить расстояние между столиками), а также проводить дезинфекцию и прекратить любые заказные мероприятия. Работники должны быть обеспечить масками и перчатками, проводить обработку рук. В титрах и кинотеатрах расстояние между людьми должно быть 1,5 метра. Для различных салонов красоты и иных объектов такого рода рекомендовано осуществлять только прием клиентов по предварительной записи, а индустрии развлечений и вовсе рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании.

Для всех предприятий и организаций Мингорисполком вводит запрет на выезд работников в командировки, совещания должны будут проводиться по видеосвязи, при невозможности обеспечить дистанционную работу, в помещениях должна проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание, ограничение численности работающих в смену и прочее.

«Руководителям объектов гостиничного бизнеса, торговли, общественного питания, социальных служб, организаций, оказывающих почтовые услуги, а также служб жизнеобеспечения города и других организаций всех форм собственности, оказывающих услуги населению, необходимо организовать ежедневную термометрию сотрудников перед началом работы с фиксацией результатов в журнале и отстранение их от работы в случае повышения температуры», - говорится в документе. 

В жилом фонде должна обеспечиваться уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить регулярную дезобработку дверных ручек, поручней на путях движения, выключателей и других поверхностей. В общественном транспорте будут проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия.

В плане также оговаривается работа церквей и костелов, от которых власти города требуют «обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов».

Проведение же выставок, презентаций, ярмарок и др. массовых мероприятий отменено.

Напомним, что в Беларуси по состоянию на 8 апреля зарегистрировано 1066 случаев инфицирования коронавирусом: 976 в больницах, 77 выписано, 13 умерло.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские власти приняли план, согласно которому всем субъектам хозяйствования вынесена рекомендация о принятии мер по профилактике снижения распространения ОРИ и...
 
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