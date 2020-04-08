В Минске утвердили план борьбы с COVID-19: дезинфекция и запрет массовых мероприятий

Минские власти приняли план, согласно которому всем субъектам хозяйствования вынесена рекомендация о принятии мер по профилактике снижения распространения ОРИ и коронавируса.

Согласно решению Мингорисполкома №1069 от 7 апреля, все меры, описанные в документе - обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Минска. В плане речь идет о рекомендациях, которые касаются мест, где потенциально могут скапливаться люди.

В частности, в плане детским садам и школам рекомендуется предоставить родителям право самостоятельно принимать решение о присутствии детей на занятиях. При этом сами дети и сотрудники не должны передвигаться по зданию: находится в пределах группы/класса. В высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях рекомендуется исключить групповые занятия, заменив их дистанционным обучением.

Объекты общественного питания должны будут обеспечить разобщение посетителей (увеличить расстояние между столиками), а также проводить дезинфекцию и прекратить любые заказные мероприятия. Работники должны быть обеспечить масками и перчатками, проводить обработку рук. В титрах и кинотеатрах расстояние между людьми должно быть 1,5 метра. Для различных салонов красоты и иных объектов такого рода рекомендовано осуществлять только прием клиентов по предварительной записи, а индустрии развлечений и вовсе рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании.

Для всех предприятий и организаций Мингорисполком вводит запрет на выезд работников в командировки, совещания должны будут проводиться по видеосвязи, при невозможности обеспечить дистанционную работу, в помещениях должна проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание, ограничение численности работающих в смену и прочее.

«Руководителям объектов гостиничного бизнеса, торговли, общественного питания, социальных служб, организаций, оказывающих почтовые услуги, а также служб жизнеобеспечения города и других организаций всех форм собственности, оказывающих услуги населению, необходимо организовать ежедневную термометрию сотрудников перед началом работы с фиксацией результатов в журнале и отстранение их от работы в случае повышения температуры», - говорится в документе.

В жилом фонде должна обеспечиваться уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить регулярную дезобработку дверных ручек, поручней на путях движения, выключателей и других поверхностей. В общественном транспорте будут проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия.

В плане также оговаривается работа церквей и костелов, от которых власти города требуют «обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов».

Проведение же выставок, презентаций, ярмарок и др. массовых мероприятий отменено.