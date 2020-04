За матчем брестского «Динамо» с трибун наблюдали манекены

Источник материала: Tut.by

За матчем полуфинала Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» наблюдали виртуальные болельщики.

Накануне поединка клуб начал продавать специальные билеты для тех, кто не может прийти на стадион. За 67 рублей болельщик получал реальный билет на матч, предматчевый журнал скидку в 10% на атрибутику и виртуальное присутствие на матча.

Клуб до последнего не раскрывал, как это будет выглядеть, а затем шокировал картинками с трибун. Место поклонников команды заняли манекены в формах разных команд мира с прикленными к голове портретами на листе формата А4.

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys!