|
Месси – 9-й в списке самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt. Роналду – 46-й
08.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Transfermarkt обновил приблизительную стоимость игроков в связи с пандемией
Цены всех футболистов были снижены на 20%. Исключение сделано лишь для игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость упала на 10%.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Портал оценивает его в 180 млн евро. Вторую и третью строчку делят хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и форвард «ПСЖ» Неймар (оба – по 128 млн евро).
Отметим, что нападающий «Барселоны»
Самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt
1.
2-3.
2-3.
4-7.
4-7.
4-7.
4-7.
8.
9. Лионель Месси (
10.
...
46. Криштиану Роналду (
Полностью со списком можно ознакомиться
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Transfermarkt обновил приблизительную стоимость игроков в связи с пандемией коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)