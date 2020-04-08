Месси – 9-й в списке самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt. Роналду – 46-й

Источник материала: Tribuna.com

Transfermarkt обновил приблизительную стоимость игроков в связи с пандемией коронавируса .

Цены всех футболистов были снижены на 20%. Исключение сделано лишь для игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость упала на 10%.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Портал оценивает его в 180 млн евро. Вторую и третью строчку делят хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и форвард «ПСЖ» Неймар (оба – по 128 млн евро).

Отметим, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает 9-ю строчку в рейтинге. Он оценивается в 112 млн евро. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на 46-м месте. Его цена – 60 млн евро.

Самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 млн евро

2-3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 128 млн евро

2-3. Неймар («ПСЖ») – 128 млн евро

4-7. Садьо Мане ( «Ливерпуль» ) – 120 млн евро

4-7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 120 млн евро

4-7. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 120 млн евро

4-7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 120 млн евро

8. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 117 млн евро

9. Лионель Месси ( «Барселона» ) – 112 млн евро

10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 99 млн евро

...

46. Криштиану Роналду ( «Ювентус» ) – 60 млн евро.

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