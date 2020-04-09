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Овечкин поучаствовал в челлендже Галустяна
09.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял эстафету от Михаила Галустяна и поучаствовал в челлендже #меняйсядома.
Ранее юморист Галустян
Вскоре спортсмен опубликовал в Instagram, как он лишается растительности на лице. В этом Овечкину помогла его супруга Анастасия Шубская.
Александр передал эстафету хоккеистам Илье Ковальчуку и Евгению Малкину, а также музыканту Dj Smash.
Овечкин, как и его коллеги,
Ранее
Фото: Danny Murphy / Icon Sportswire / imago-images / Global Look Press
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Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял эстафету от Михаила Галустяна и поучаствовал в челлендже #меняйсядома. Ранее юморист Галустян...
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