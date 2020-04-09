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Овечкин поучаствовал в челлендже Галустяна

09.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Овечкин поучаствовал в челлендже Галустяна

Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял эстафету от Михаила Галустяна и поучаствовал в челлендже #меняйсядома.

Ранее юморист Галустян кардинально сменил внешность, сбрив бороду. Михаил передал эстафету нескольким известным знакомым, в том числе хоккеисту Александру Овечкину.

Вскоре спортсмен опубликовал в Instagram, как он лишается растительности на лице. В этом Овечкину помогла его супруга Анастасия Шубская.

Александр передал эстафету хоккеистам Илье Ковальчуку и Евгению Малкину, а также музыканту Dj Smash.

Овечкин, как и его коллеги, тренируется в домашних условиях, так как сезон NHL приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что игры плей-офф Национальной хоккейной лиги могут пройти в одном месте.

Фото: Danny Murphy / Icon Sportswire / imago-images / Global Look Press

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Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял эстафету от Михаила Галустяна и поучаствовал в челлендже #меняйсядома. Ранее юморист Галустян...
 
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