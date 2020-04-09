Эксперт: рост биткоина выше $7000 далеко не предел

По мнению бывшего трейдера с Уолл-стрит Тона Вейса, биткоин нашел дно на отметке в $3800, пишет РБК. Локальный минимум эта криптовалюта установила 13 марта, затем начала дорожать.

Тон Вейс считает, что курс биткоина вряд ли когда-нибудь опустится ниже $6000.

Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь» рассказывает в комментарии Myfin.by о своей оценке и видении перспектив биткоина и рынка криптовалют в целом.

– Для меня абсолютно не удивителен наблюдаемый сейчас рост криптовалют. Как ранее отмечалось, глобальные потрясения влекут за собой рост криптовалют. Коронавирус и мировая рецессия с огромной силой пошатнули доверие людей к классическим институциям. И криптовалюта здесь видится панацеей для тех, кто привык инвестировать и накапливать.

Полагаю, что рост, который показывают криптовалюты на этой неделе, это далеко не предел. Основные коины продолжат расти в ближайшие месяцы.

В мире происходит и будет дальше происходить коренной пересмотр всех привычных процессов жизни.

Как мы ранее с коллегами отмечали: мир должен с помощью новых технологий сделать жизнь каждого человека удобнее и спокойнее. Технологический базис уже готов давно, морально человечество тоже давно созрело к большей прозрачности и децентрализованности, но лобби традиционных институтов не давали сделать это с той скоростью, которая требуется. Поэтому мы думали, что цифровая трансформация будет проходить эволюционным путем. Но произошел мировой кризис, который способствует резкому изменению ситуации.

Сегодня все отрасли пересматривают свои процессы. Общественность оказалась не готова к коронавирусу. Вместо инвестирования в медицину, космос и иные общественно полезные проекты, финансы вкладывались в гонку вооружений. Возникшие проблемы с логистикой лишают потребителей многих благ, хотя эту проблему уже давно можно было решить беспилотным транспортом, дронами и локальным производством на 3D-принтерах.

Бумажные деньги, бумажные договоры, иные документы оказались не только отягощенными бюрократией предметами, но еще и переносчиками вируса, лишним поводом личного контакта. А безусловный доход так и не появился, хотя он мог быть актуален в этот период, когда все остановилось.



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Кроме того, работая в удаленном режиме и в состоянии выживания, экономика сделает множество выводов. Остро станет вопрос о необходимости арендовать или приобретать офисы, когда есть возможность удобно выстроить удаленную работу. Наниматели, промониторив реальную работу сотрудников, откажутся от раздутых штатов. Люди в большей степени интегрируются в деловых вопросах.

Сегодня традиционные институты не способны реагировать на быстрые процессы развития общества. А коронавирус показал, что они не могут и реагировать на глобальные катаклизмы нового вида. Скорость принятия решений в традиционных институтах медленная, процессы бюрократизированы. Ранее это было оправдано, так как усложненные процессы защищали от ошибок и преступлений. В наше время такая защита может быть обеспечена блокчейном и искусственным интеллектом.

Криптовалюта выигрывает отсутствием этой бюрократии. Сравнить ее даже с традиционными акциями компаний. По выходным фондовые биржи закрываются: невозможно провести транзакцию, котировки не изменяются. При этом мир идет дальше и изменяется каждый час.