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Коронавирус: когда все это закончится, и мир вернется к привычной жизни?
09.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ухань — эпицентр коронавируса —
В то время как больницы многих стран работают на пределе возможностей, а эпидемиологи внимательно следят за распространением вируса, опыт Австрии может дать ответы на многие вопросы. Франция, Бельгия, Финляндия и Испания уже пытаются придумать план выхода из изоляции, но эксперты предупреждают об опасности повторной волны заражения.
Так когда же все это закончится?
Вопрос неверный
Все хотят знать, когда мы уже сможем свободно выходить из дома, вернуться в офис, гулять, сколько захочется, встречаться с друзьями и иметь возможность улететь на отдых в другую страну.
Это неправильная постановка вопроса. Газета New York Times
В России нерабочие дни и «ограничительные меры» сохранятся минимум до 30 апреля. В Британии по текущим правилам самоизоляция должна продлиться до 14 апреля, но с учетом динамики распространения коронавируса, вероятнее всего, меры продлят.
На сегодняшний день любая дата — это лишь предположение.
19 марта премьер Британии Борис Джонсон (в настоящее время он сам
И все же в апреле каждый день в стране выявляют несколько тысяч инфицированных. За одну только эту среду в британских больницах
Даже если прогноз британского премьера сбудется, значит ли это, что можно будет отменить самоизоляцию?
Простой ответ: скорее всего, нет, и вот почему.
Ограничения в Ухане сняли через два месяца. Везде будет так же?
Город Ухань, ставший центром вспышки COVID-19, был на локдауне с 23 января, хотя первые случаи заражения диагностировали еще в конце 2019 года. Все жители города должны были оставаться дома, закрылось метро, остановились поезда и перестали летать самолеты.
Только спустя два месяца, 25 марта, в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, ослабили карантинные меры: открылись дороги, людям разрешили въезд и выезд, открылись ключевые предприятия, магазины и торговые центры.
7 апреля стало первым днем, когда в Китае
Значит ли это, что через два месяца и другие страны могут рассчитывать на возобновление привычной жизни?
Совсем не обязательно. Во-первых,
Кроме того, на прошлой неделе CNN со ссылкой на китайские издания
Во-вторых, несмотря на заявления Китая, есть, пусть и небольшое, число случаев передачи инфекции внутри страны.
Кроме того, Национальная комиссия по здравоохранению не включает в статистику случаи, в которых у инфицированных нет симптомов, несмотря на то, что эти люди остаются распространителями вируса. Большая часть населения Китая все еще не выработала иммунитет к вирусу, поэтому опасность новой волны заражений сохраняется.
С учетом того, что коронавирус распространился по всему миру, его проникновение в Китай извне неизбежно приведет к локальной передаче внутри страны,
Эпидемиолог Айра Лонгини из университета Флориды, занимающийся созданием моделей вирусов, предупреждает: «Вирус может вернуться, как только будут сняты ограничения. Я хотел бы ошибаться, но не могу представить, как может быть иначе».
Какой же выход?
На данный момент самую понятную и структурированную стратегию выхода из самоизоляции
Шаг 1. Остановить распространение вируса. Именно на этой стадии сейчас находится большинство стран, которых коснулась пандемия, включая США, Британию и Россию. Именно для того, чтобы успешно выполнить первый шаг, закрываются школы и университеты, торговые центры и спортзалы, сотрудников переводят на удаленную работу, а людей просят соблюдать дистанцию на улице.
Что нужно сделать на этой стадии?
Когда можно перейти к следующей стадии?
Шаг 2. Поочередно открывать каждый штат. На этом этапе можно открыть школы, бизнес может вернуться к работе, но люди должны будут продолжать сохранять дистанцию, а массовые мероприятия останутся под запретом. Все это — для того, чтобы предотвратить новую волну заражений. При этом люди старше 60 лет, а также те, кто находится в группе риска, должны будут ограничивать социальные контакты.
При этом штат должен иметь возможность быстро реагировать на повторное увеличение случаев заболевания и немедленно вернуться к мерам, описанным в шаге 1.
Можно переходить к третьему шагу, когда будет изобретена вакцина.
Шаг 3. Снять ограничения на социальные контакты. Это возможно сделать, когда врачи смогут спасать пациентов в критических ситуациях или предотвращать тяжелые состояния у людей из группы риска. Или же когда будет изобретена эффективная и безопасная вакцина.
Кажется, это очень долгий путь. В реальности все так и будет?
Путь и правда долгий: некоторые эксперты утверждают, что ограничительные меры действительно должны сохраняться в течение 18 месяцев — это время нужно для разработки и испытаний вакцины.
Смогут ли люди провести эти месяцы в самоизоляции, в то время как многие по всему миру остались без работы и денег? Профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона
В реальности Британия не может выбрать этот путь, считает эксперт: трудно ждать от предприятий, что они могут быстро возобновить работу, а потом тут же свернуть ее по требованию эпидемиологов. Как и нельзя ожидать, что Банк Англии и казначейство смогут выплачивать компенсации людям в течение 18 месяцев, не обанкротив страну.
Бывший депутат-консерватор Ник Болес
Снятие ограничительных мер должно быть постепенным, соглашается Болес. И оно должно произойти только после того, как медики зафиксируют устойчивое снижение числа госпитализаций и смертей от коронавируса, когда Национальная система здравоохранения Британии сможет лечить всех пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, а каждый житель страны с симптомами Covid-19 получит возможность узнать свой диагноз, сделав тест.
Только после этого, считает политик, можно отменить самые строгие меры для большинства людей, но сохранить их для самых уязвимых слоев населения. Но даже тогда, считает он, британцы не должны сразу возвращаться к прежней жизни: те, кто может работать из дома, должны продолжать это делать.
С Болесом
В Британии на сегодняшний день не самые строгие меры по борьбе с вирусом: людям (и не только владельцам собак) разрешается, например, выходить на прогулку раз в день. Советники британского правительства
В Германии (стране пока
Проект плана, пишет Рейтер, предполагает, что Германия сможет выявлять более 80% людей, с которыми зараженный коронавирусом человек контактировал в течение 24 часов до постановки диагноза. Такие люди будут немедленно изолироваться.
Впрочем, Германия, по оценкам Института Роберта Коха, еще не вышла на пик заболеваемости — он ожидается во второй половине апреля.
Россия же уверена, что достигнет пика через 10−14 дней. По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, прирост числа больных в России составляет сейчас 18−20% в сутки. Она
Какими бы своевременными и успешными ни были меры, принятые странами, это не остановит пандемию: пока вирус есть хоть у кого-то, сохраняется вероятность заражения даже там, где пик заболеваемости давно пройден.
Американское издание Atlantic
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Все хотят знать, когда мы уже сможем свободно выходить из дома, вернуться в офис, гулять, сколько захочется, встречаться с друзьями и иметь возможность улететь на...
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