Коронавирус: когда все это закончится, и мир вернется к привычной жизни?

Источник материала: Tut.by

Ухань — эпицентр коронавируса — возвращается к нормальной жизни: власти снимают жесткие ограничения на передвижение, открываются торговые центры. Австрия должна стать первой европейской страной, которая значительно ослабит ограничения для своих граждан: многие магазины должны открыться уже на следующей неделе.



Фото: Reuters

В то время как больницы многих стран работают на пределе возможностей, а эпидемиологи внимательно следят за распространением вируса, опыт Австрии может дать ответы на многие вопросы. Франция, Бельгия, Финляндия и Испания уже пытаются придумать план выхода из изоляции, но эксперты предупреждают об опасности повторной волны заражения.

Так когда же все это закончится?

Вопрос неверный

Все хотят знать, когда мы уже сможем свободно выходить из дома, вернуться в офис, гулять, сколько захочется, встречаться с друзьями и иметь возможность улететь на отдых в другую страну.

Это неправильная постановка вопроса. Газета New York Times предлагает другую формулировку: «Как мы узнаем, что можно выйти из самоизоляции?»

В России нерабочие дни и «ограничительные меры» сохранятся минимум до 30 апреля. В Британии по текущим правилам самоизоляция должна продлиться до 14 апреля, но с учетом динамики распространения коронавируса, вероятнее всего, меры продлят.

На сегодняшний день любая дата — это лишь предположение.

19 марта премьер Британии Борис Джонсон (в настоящее время он сам находится в реанимации с подтвержденным диагнозом COVID-19) утверждал , что страна сможет переломить ситуацию за 12 недель, если люди будут следовать советам властей. Джонсон полагал, что к концу июня эпидемия может пойти на спад.

И все же в апреле каждый день в стране выявляют несколько тысяч инфицированных. За одну только эту среду в британских больницах умерли 938 зараженных коронавирусом пациентов.

Даже если прогноз британского премьера сбудется, значит ли это, что можно будет отменить самоизоляцию?

Простой ответ: скорее всего, нет, и вот почему.

Ограничения в Ухане сняли через два месяца. Везде будет так же?

Город Ухань, ставший центром вспышки COVID-19, был на локдауне с 23 января, хотя первые случаи заражения диагностировали еще в конце 2019 года. Все жители города должны были оставаться дома, закрылось метро, остановились поезда и перестали летать самолеты.

Только спустя два месяца, 25 марта, в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, ослабили карантинные меры: открылись дороги, людям разрешили въезд и выезд, открылись ключевые предприятия, магазины и торговые центры.

7 апреля стало первым днем, когда в Китае никто не умер от коронавируса. В этот день, по официальной статистике в стране зарегистрировано только 32 новых случая заражения, и все они — завозные. Причем в провинции Хубэй не выявили ни одного нового случая.

Значит ли это, что через два месяца и другие страны могут рассчитывать на возобновление привычной жизни?



Фото: Reuters

Совсем не обязательно. Во-первых, западные эксперты сильно сомневаются в достоверности китайских данных: прошлые исследования показывали, что в официальных документах часто наблюдаются серьезные искажения. В случае с коронавирусом настораживает, например, и то, что власти Уханя долгое время намеренно скрывали информацию о вспышке опасного заболевания.

Кроме того, на прошлой неделе CNN со ссылкой на китайские издания сообщала , что в Ухань доставлены на несколько тысяч погребальных урн больш е, чем официальное число жертв коронавируса в городе. Журнал Time обращает внимание, что в своих официальных документах Китай восемь раз менял определение COVID-19.

Во-вторых, несмотря на заявления Китая, есть, пусть и небольшое, число случаев передачи инфекции внутри страны.

Кроме того, Национальная комиссия по здравоохранению не включает в статистику случаи, в которых у инфицированных нет симптомов, несмотря на то, что эти люди остаются распространителями вируса. Большая часть населения Китая все еще не выработала иммунитет к вирусу, поэтому опасность новой волны заражений сохраняется.

С учетом того, что коронавирус распространился по всему миру, его проникновение в Китай извне неизбежно приведет к локальной передаче внутри страны, говорит эпидемиолог из китайского института Duke Kunshan (работающего при поддержке американских коллег) Бенджамин Андерсон.

Эпидемиолог Айра Лонгини из университета Флориды, занимающийся созданием моделей вирусов, предупреждает: «Вирус может вернуться, как только будут сняты ограничения. Я хотел бы ошибаться, но не могу представить, как может быть иначе».

Какой же выход?

На данный момент самую понятную и структурированную стратегию выхода из самоизоляции представил Американский институт предпринимательства. Эксперты института составили «дорожную карту» из трех основных шагов.

Шаг 1. Остановить распространение вируса. Именно на этой стадии сейчас находится большинство стран, которых коснулась пандемия, включая США, Британию и Россию. Именно для того, чтобы успешно выполнить первый шаг, закрываются школы и университеты, торговые центры и спортзалы, сотрудников переводят на удаленную работу, а людей просят соблюдать дистанцию на улице.

Что нужно сделать на этой стадии?

Как можно чаще тестировать и получать результаты тестов в тот же день. Тестов должно быть достаточно, чтобы выявить заболевание у госпитализированных пациентов, медработников, у тех, с кем контактировали заболевшие, а также у пациентов, не имеющих симптомов. Исследователи считают, что речь идет как минимум о 750 тысячах тестов в неделю — и это когда число инфицированных начнет снижаться. На пике может потребоваться миллион тестов. Сейчас США делают около 65 тысяч тестов в день — то есть примерно 455 тысяч в неделю. Причем некоторые штаты справляются с этой задачей куда лучше других, так что выявление происходит неравномерно в разных частях страны. Расширить возможности национальной системы здравоохранения. Для этого нужно иметь пять-семь аппаратов ИВЛ на каждые десять тысяч человек (сейчас в США их три), а также пять-семь коек в реанимации на десять тысяч человек (сейчас всего 2,8). Россия значительно лучше оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких, чем многие страны: во многих регионах обеспеченность ИВЛ намного лучше, чем в США (на 100 тысяч жителей), но негативно могут сказаться другие проблемы российской системы здравоохранения. Обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты. Речь идет как об одноразовых медицинских масках в достаточном количестве для всех сотрудников медицинских учреждений, так и о специальных масках стандарта N95 для врачей, имеющих прямой контакт с зараженными коронавирусом. Развернуть широкомасштабное отслеживание контактов больных людей со здоровыми, наладить изоляцию потенциально заболевших. То есть сразу изолировать пациентов с Covid-19 и ежедневно контролировать их состояние в течение 14 дней. Для этого страна должна быть в состоянии отслеживать тысячи случаев заражения каждый день и десятки тысяч контактов.

Когда можно перейти к следующей стадии?

Когда штат сможет добиться устойчивого сокращения числа новых случаев заболевания в течение не менее 14 дней;

Когда больницы штата смогут лечить всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, не прибегая к кризисным мерам;

Когда штат будет иметь возможность протестировать всех людей с симптомами Covid-19;

Когда штат сможет проводить мониторинг контактов всех людей с подтвержденным диагнозом.

Шаг 2. Поочередно открывать каждый штат. На этом этапе можно открыть школы, бизнес может вернуться к работе, но люди должны будут продолжать сохранять дистанцию, а массовые мероприятия останутся под запретом. Все это — для того, чтобы предотвратить новую волну заражений. При этом люди старше 60 лет, а также те, кто находится в группе риска, должны будут ограничивать социальные контакты.

При этом штат должен иметь возможность быстро реагировать на повторное увеличение случаев заболевания и немедленно вернуться к мерам, описанным в шаге 1.

Можно переходить к третьему шагу, когда будет изобретена вакцина.

Шаг 3. Снять ограничения на социальные контакты. Это возможно сделать, когда врачи смогут спасать пациентов в критических ситуациях или предотвращать тяжелые состояния у людей из группы риска. Или же когда будет изобретена эффективная и безопасная вакцина.



Фото: Reuters

Кажется, это очень долгий путь. В реальности все так и будет?

Путь и правда долгий: некоторые эксперты утверждают, что ограничительные меры действительно должны сохраняться в течение 18 месяцев — это время нужно для разработки и испытаний вакцины.

Смогут ли люди провести эти месяцы в самоизоляции, в то время как многие по всему миру остались без работы и денег? Профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона считает , что некоторые ограничения могут быть сняты через три-четыре месяца после того, как людям впервые рекомендовали самоизолироваться. Правда, меры придется вводить заново и отменять каждые несколько недель, чтобы контролировать число тяжелых случаев и дать врачам возможность вовремя оказывать помощь всем, кому она нужна.

В реальности Британия не может выбрать этот путь, считает эксперт: трудно ждать от предприятий, что они могут быстро возобновить работу, а потом тут же свернуть ее по требованию эпидемиологов. Как и нельзя ожидать, что Банк Англии и казначейство смогут выплачивать компенсации людям в течение 18 месяцев, не обанкротив страну.

Бывший депутат-консерватор Ник Болес написал для Times колонку, в которой призвал британцев обратить внимание на «дорожную карту» Американского института предпринимательства и выработать собственную четкую схему, чтобы люди понимали, что они должны делать и почему.

Снятие ограничительных мер должно быть постепенным, соглашается Болес. И оно должно произойти только после того, как медики зафиксируют устойчивое снижение числа госпитализаций и смертей от коронавируса, когда Национальная система здравоохранения Британии сможет лечить всех пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, а каждый житель страны с симптомами Covid-19 получит возможность узнать свой диагноз, сделав тест.

Только после этого, считает политик, можно отменить самые строгие меры для большинства людей, но сохранить их для самых уязвимых слоев населения. Но даже тогда, считает он, британцы не должны сразу возвращаться к прежней жизни: те, кто может работать из дома, должны продолжать это делать.

С Болесом не согласен глава МИД Британии Доминик Рааб, который в настоящее время частично исполняет обязанности премьер-министра страны. Он уверен: пока рано думать о стратегии выхода, нужно сконцентрироваться на выполнении текущих правил, чтобы пройти пик заболеваемости «так быстро, как нужно».

В Британии на сегодняшний день не самые строгие меры по борьбе с вирусом: людям (и не только владельцам собак) разрешается, например, выходить на прогулку раз в день. Советники британского правительства не поддерживают введение более строгих мер: они считают, что такой подход только отложит пик заболеваемости до осени.

В Германии (стране пока удается успешнее других помогать пациентам с коронавирусом) общенациональный локдаун на данный момент должны снять 19 апреля. Журналисты агентства Рейтер ознакомились с правительственным документом, в котором предполагается, что пандемия продлится до 2021 года. Этот документ также предполагает поэтапное возвращение к нормальной жизни, например — обязательное ношение масок в общественных местах после окончания карантина.

Проект плана, пишет Рейтер, предполагает, что Германия сможет выявлять более 80% людей, с которыми зараженный коронавирусом человек контактировал в течение 24 часов до постановки диагноза. Такие люди будут немедленно изолироваться.

Впрочем, Германия, по оценкам Института Роберта Коха, еще не вышла на пик заболеваемости — он ожидается во второй половине апреля.

Россия же уверена, что достигнет пика через 10−14 дней. По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, прирост числа больных в России составляет сейчас 18−20% в сутки. Она уверена , что России удалось сдержать взрывное распространение заболевания.

Какими бы своевременными и успешными ни были меры, принятые странами, это не остановит пандемию: пока вирус есть хоть у кого-то, сохраняется вероятность заражения даже там, где пик заболеваемости давно пройден.



Фото: Reuters

Американское издание Atlantic видит три сценария: первый — всем странам одновременно удастся подавить коронавирус (но шансы этого ничтожно малы), второй — дождаться, пока у значительной части населения выработается иммунитет, и тогда вирус не сможет найти «хозяина» (но этот вариант приведет к большому количеству смертей), третий — страны продолжат вести затяжную борьбу с вирусом, гася вспышки болезни, пока наконец не будет разработана вакцина. Последний вариант кажется наиболее оптимальным, но он же является самым длительным и сложным.