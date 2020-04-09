Витебские блогеры #ЭдикиСанёк сняли новый ролик про коронавирус. Точнее - про имбирь, лимон и чеснок

Источник материала: Tut.by

Витебские блогеры Александр Коренман и Эдуард Буевич (#ЭдикиСанёк) записали новый ролик под названием «Контрабанда» про коронавирус: в нем они обыграли дефицит имбиря и лимонов. Эти продукты сейчас либо пропали с магазинных полок, либо резко поднялись в цене.

Напомним, цены на имбирь доходят до 50 рублей, на чеснок и лимоны — до 17 рублей.

В Комитете госконтроля пришли к выводу, что отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители.

Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с ценами на заметно подорожавшие товары:

— У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь.

В марте #ЭдикиСанёк в своем скетче посмеялись над закрытием границ с Беларусью из-за пандемии коронавируса. Вспомнили и про советы президента, как оставаться здоровым.