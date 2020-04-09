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Витебские блогеры #ЭдикиСанёк сняли новый ролик про коронавирус. Точнее - про имбирь, лимон и чеснок
09.04.2020 09:39 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские блогеры Александр Коренман и Эдуард Буевич (#ЭдикиСанёк) записали новый ролик под названием «Контрабанда» про коронавирус: в нем они обыграли дефицит имбиря и лимонов. Эти продукты сейчас либо пропали с магазинных полок, либо резко поднялись в цене.
Напомним, цены на имбирь
В Комитете госконтроля пришли к выводу, что отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители.
Александр Лукашенко
— У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь.
В марте #ЭдикиСанёк в своем скетче
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Витебские блогеры #ЭдикиСанёк сняли новый ролик про коронавирус. Точнее - про имбирь, лимон и чеснок
Витебские блогеры Александр Коренман и Эдуард Буевич (#ЭдикиСанёк) записали новый ролик под названием «Контрабанда» про коронавирус: в нем они обыграли дефицит...
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