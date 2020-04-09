ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зоран Марушич: «Не думаю, что сезон в Беларуси будет перерываться. Не встречал ни одного игрока, который сейчас не хочет играть»

09.04.2020 09:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Немана» Зоран Марушич считает, что сезон в Беларуси не будет прерыватсья на паузу из-за коронавируса.

«Беларусь – прекрасная страна, и до сих пор она мне кажется достаточно хорошей для жизни. Мне потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться, потому что здесь совсем другая культура. Я бы не стал сейчас много говорить о коронавирусе и ситуации в стране, но могу сказать, что сейчас все в порядке.

Честно говоря, я не встречал ни одного игрока, который сейчас не хочет играть в лиге. Да я и не думаю о решениях других, это, безусловно, дело каждого человека. Могу сказать, что атмосфера в нашем клубе отличная. Не думаю, что сезон в Беларуси будет перерываться, мы играем, как запланировано.

Сейчас за нами следит миллионная аудитория. Давления никакого нет. Есть огромное желание доказать свою состоятельность на поле. Чувствуется позитивная энергия, потому что все матчи показывают в прямом эфире – весь мир может увидеть уровень как каждого футболиста, так и целой команды», – сказал Марушич.

По сообщению Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 1066 случаев заражения коронавирусом, 13 человек умерли за все время. После прохождения лечения выздоровели 77 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Немана» Зоран Марушич считает, что сезон в Беларуси не будет прерыватсья на паузу из-за коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Дмитрий Селюк: «Правильно, что в Беларуси проводят чемпионат. Более того, это надо делать и в России»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика