Зоран Марушич: «Не думаю, что сезон в Беларуси будет перерываться. Не встречал ни одного игрока, который сейчас не хочет играть»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Немана» Зоран Марушич считает, что сезон в Беларуси не будет прерыватсья на паузу из-за коронавируса.

«Беларусь – прекрасная страна, и до сих пор она мне кажется достаточно хорошей для жизни. Мне потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться, потому что здесь совсем другая культура. Я бы не стал сейчас много говорить о коронавирусе и ситуации в стране, но могу сказать, что сейчас все в порядке.

Честно говоря, я не встречал ни одного игрока, который сейчас не хочет играть в лиге. Да я и не думаю о решениях других, это, безусловно, дело каждого человека. Могу сказать, что атмосфера в нашем клубе отличная. Не думаю, что сезон в Беларуси будет перерываться, мы играем, как запланировано.

Сейчас за нами следит миллионная аудитория. Давления никакого нет. Есть огромное желание доказать свою состоятельность на поле. Чувствуется позитивная энергия, потому что все матчи показывают в прямом эфире – весь мир может увидеть уровень как каждого футболиста, так и целой команды», – сказал Марушич.

По сообщению Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 1066 случаев заражения коронавирусом, 13 человек умерли за все время. После прохождения лечения выздоровели 77 человек.