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Правительство Беларуси установило требования при самоизоляции
09.04.2020 09:39 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208
Что собой подразумевает самоизоляция.
Самоизоляция – система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, и (или) лицами – носителями возбудителей таких инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний.
Кто должен находиться в самоизоляции.
Гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.
Заболевшим, а также контактам первого и второго уровней выдается больничный на время пребывания в самоизоляции. В случае нарушения требования о самоизоляции пособие
Требования самоизоляции:
Что делать, если вы чувствуете себя плохо:
При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры до 37 градусов и выше, появление кашля, одышки) нужно обратиться в скорую по телефону 103 или отправив SMS, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.
За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность. Министерство здравоохранения в течение трех дней примет меры по реализации постановления.
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Постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208 опубликовали сегодня на Национальном правовом портале. Что собой подразумевает самоизоляция. Самоизоляция...
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