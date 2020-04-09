ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство Беларуси установило требования при самоизоляции

09.04.2020 09:39 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Правительство Беларуси установило требования при самоизоляции

Постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208 опубликовали сегодня на Национальном правовом портале.

Что собой подразумевает самоизоляция.

Самоизоляция – система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, и (или) лицами – носителями возбудителей таких инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний.

Кто должен находиться в самоизоляции.

  • Граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован коронавирус.
  • Контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим.
  • Контакты второго уровня должны самоизолироваться на время лечения симптомов, если таковые имеются (кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры).

Гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Заболевшим, а также контактам первого и второго уровней выдается больничный на время пребывания в самоизоляции. В случае нарушения требования о самоизоляции пособие
по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством.

Требования самоизоляции:

  • Запрещено покидать места проживания.
  • Запрещено посещать места работы, учебы, объекты торговли и общепита, а также спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей.
  • Исключение составляют случаи крайней необходимости – посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. 
  • При выходе из дома в этих случаях обязательно использовать маску и не допускать контактов с другими людьми.
  • Граждане обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе и не пользоваться услугами, предполагающими контакты с другими лицами. Исключение составляют случаи, когда услуги необходимы для безопасности жизнедеятельности.

Что делать, если вы чувствуете себя плохо:

При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры до 37 градусов и выше, появление кашля, одышки) нужно обратиться в скорую по телефону 103 или отправив SMS, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность. Министерство здравоохранения в течение трех дней примет меры по реализации постановления.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208 опубликовали сегодня на Национальном правовом портале. Что собой подразумевает самоизоляция. Самоизоляция...
 
Новости дня
Новости
 
Белорусские ученные разработали тест-системы для диагностики коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика