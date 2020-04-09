Правительство Беларуси установило требования при самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года №208 опубликовали сегодня на Национальном правовом портале.

Что собой подразумевает самоизоляция.

Самоизоляция – система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, и (или) лицами – носителями возбудителей таких инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний.

Кто должен находиться в самоизоляции.

Граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован коронавирус.

Контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим.

Контакты второго уровня должны самоизолироваться на время лечения симптомов, если таковые имеются (кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры).

Гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Заболевшим, а также контактам первого и второго уровней выдается больничный на время пребывания в самоизоляции. В случае нарушения требования о самоизоляции пособие

по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством.

Требования самоизоляции:

Запрещено покидать места проживания.

Запрещено посещать места работы, учебы, объекты торговли и общепита, а также спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей.

Исключение составляют случаи крайней необходимости – посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора.

При выходе из дома в этих случаях обязательно использовать маску и не допускать контактов с другими людьми.

Граждане обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе и не пользоваться услугами, предполагающими контакты с другими лицами. Исключение составляют случаи, когда услуги необходимы для безопасности жизнедеятельности.

Что делать, если вы чувствуете себя плохо:

При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры до 37 градусов и выше, появление кашля, одышки) нужно обратиться в скорую по телефону 103 или отправив SMS, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность. Министерство здравоохранения в течение трех дней примет меры по реализации постановления.

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