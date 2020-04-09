Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене из-за коронавируса

Источник материала: БT

Режим прекращения огня должен вступить в силу сегодня в 12:00. "Мы готовимся к борьбе против COVID-19", - заявил высокопоставленный представитель коалиции. До сих пор в Йемене не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите