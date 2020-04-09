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Арабская коалиция объявила перемирие в Йемене из-за коронавируса
09.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРежим прекращения огня должен вступить в силу сегодня в 12:00. "Мы готовимся к борьбе против COVID-19", - заявил высокопоставленный представитель коалиции. До сих пор в Йемене не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.
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Режим прекращения огня должен вступить в силу сегодня в 12:00. "Мы готовимся к борьбе против COVID-19", - заявил высокопоставленный представитель коалиции. До сих пор в...
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