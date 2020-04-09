В Беларуси – 1486 случаев заражения COVID-19, умерло 16 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 420.

В стационаре находится 1331 пациентов, выписано – 139 человек, умерло – 16. Таким образом, число случаев заражения на 9 апреля составило 1486.

Проведено 49 тысяч тестов на COVID-19. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале.

в Минске 699 человек госпитализирован (+98 за сутки), 102 выписаны (+57), 6 умерли (+1); в Минской области соответственно - 153 (+49), 1 (+0), 3 (+0);

Витебской - 364 (+164), 35 (+5), 7 (+2);

Могилевской - 35 госпитализированы (+10);

Гомельской - 35 госпитализированы (+3), 1 выписан (+0);

Брестской - 17 госпитализированы (+14);

в Гродненской - 28 госпитализированы (+17).

Умершие - в основном пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

8 апреля во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал о главных вопросах, связанных с коронавирусом, в Беларуси. По его словам, любая пневмония, которая возникает в стационаре, рассматривается врачами как коронавирусная инфекция, и пациент немедленно изолируется. Нарушающие самоизоляцию будут нести за это ответственность.

зарегистрировано 1066 случаев инфицирования коронавирусом: 976 в больницах, 77 выписано, 13 умерло. Напомним, что в Беларуси по состоянию на 8 апреля1066 случаев инфицирования коронавирусом: 976 в больницах, 77 выписано, 13 умерло.