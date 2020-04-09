|
В Беларуси – 1486 случаев заражения COVID-19, умерло 16 человек
09.04.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 420.
В стационаре находится 1331 пациентов, выписано – 139 человек, умерло – 16. Таким образом, число случаев заражения на 9 апреля составило 1486.
Проведено 49 тысяч тестов на COVID-19. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
Об этом
Умершие - в основном пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
8 апреля во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник
Напомним, что в Беларуси по состоянию на 8 апреля
7 апреля минские власти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 420. В стационаре находится 1331 пациентов, выписано – 139 человек, умерло – 16....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)