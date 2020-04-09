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В Гродненской области с начала вспышки - 28 случаев коронавируса

09.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области с начала вспышки зафиксировано 28 случая коронавируса. Информацию на 6 утра 9 апреля дает портал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.


Фото: Reuters

Всего на 9 апреля в Беларуси — 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом умерли.

В среду, 8 апреля, стало известно, что в Островце сразу 15 россиян с АЭС госпитализированы с коронавирусом, а более 100 работников станции сейчас проверяют на коронавирус: они могли контактировать с зараженными.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Гродно 11 марта. 67-летняя женщина прилетела из Италии и обратилась к врачам.
Она лежала в областной инфекционной клинической больнице. В минувшую пятницу, 3 апреля, женщину выписали.

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Теги: Гродно
 
 
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Всего на 9 апреля в Беларуси - 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом скончались.
 
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