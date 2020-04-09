В Гродненской области с начала вспышки - 28 случаев коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области с начала вспышки зафиксировано 28 случая коронавируса. Информацию на 6 утра 9 апреля дает портал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.



Фото: Reuters

Всего на 9 апреля в Беларуси — 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом умерли.

В среду, 8 апреля, стало известно, что в Островце сразу 15 россиян с АЭС госпитализированы с коронавирусом, а более 100 работников станции сейчас проверяют на коронавирус: они могли контактировать с зараженными.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Гродно 11 марта. 67-летняя женщина прилетела из Италии и обратилась к врачам.

Она лежала в областной инфекционной клинической больнице. В минувшую пятницу, 3 апреля, женщину выписали .