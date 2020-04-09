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В Гродненской области с начала вспышки - 28 случаев коронавируса
09.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области с начала вспышки зафиксировано 28 случая коронавируса. Информацию на 6 утра 9 апреля
Всего
В среду, 8 апреля, стало известно, что в Островце сразу
Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Гродно 11 марта. 67-летняя женщина прилетела из Италии и обратилась к врачам.
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Всего на 9 апреля в Беларуси - 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом скончались.
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