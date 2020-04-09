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Бесконтрольный приём парацетамола может нанести вред даже больший, чем коронавирус

09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Бесконтрольный приём парацетамола может нанести вред даже больший, чем коронавирус

 

Вчера во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра министр здравоохранения Владимир Караник отметил повышенный спрос белорусов на парацетамол и противовирусные препараты. Так, за две недели был скуплен запас парацетамола, который ранее реализовывался в течение 14 месяцев. Вместе с тем Владимир Караник подчеркнул, что в больших дозах этот препарат гепатотоксичен, бесконтрольный прием может нанести большой ущерб здоровью.

«Бесконтрольный прием парацетамола может нанести вред даже больший, чем коронавирус. Назначать этот препарат должен врач и принимать его без симптомов нельзя! Напоминаю, этот препарат нельзя принимать просто так, он не является профилактическим или витаминным», – отметил Владимир Караник.

Кроме того, Минздрав продумает защитные механизмы от «серого» вывоза парацетамола за пределы страны.

«Проработаем механизмы, чтобы и свой рынок насытить, не создать проблем у нашего населения, и не дать препаратам покидать страну по «серым» каналам», — сказал Владимир Караник.

Он отметил, что стоимость белорусских препаратов гораздо дешевле, чем в сопредельных странах, поэтому некоторые пытаются на этом зарабатывать — парацетамол вывозится за пределы страны. Отечественная фармацевтическая промышленность сейчас переориентируется с экспортных поставок на внутренний рынок.

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