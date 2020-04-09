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Врач придумал, как улыбнуться пациентам в маске. Теперь так делают и другие медики
09.04.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защитные костюмы, перчатки, маски и очки — и вот уже вместо человека перед пациентом стоит неотличимый от своих коллег человек в белом, у которого не видно ни лица, ни тем более улыбки. Но этот минус серьезной экипировки удалось решить врачу Робертино из больницы Scripps Mercy Hospital в Сан-Диего,
По мнению мужчины, когда к человеку подходит доктор в защитной униформе с закрытым лицом, это может его испугать. Робертино решил прикрепить к своей защите заламинированную фотографию себя — с открытой улыбкой. Врач считает, что такой позитивный бейджик хоть чуть-чуть улучшит настроение пациентам.
Идея Робертино понравилась пользователям Инстаграма:
Другие врачи тоже решили, что это отличная идея. Примеру Робертино последовал и медбрат Дерек Деволт и его коллеги.
— Я увидел эту идею в Инстаграме и подумал, что это отличный способ успокоить наших пациентов в это трудное время. Спасибо всем медицинским работникам за то, что они борются с болезнью в первых рядах. Спасибо и тем, кто остается дома! — написал Дерек.
Всё больше врачей и медсестёр начали прикреплять к форме свои снимки.
— Я хотела бы добавить личный штрих к своей защитной форме. Я хочу, чтобы пациенты знали, что под этой маской есть ободряющая улыбка, и все мы здесь ради них, — написала медсестра Пегги.
К своим коллегам присоединились и врачи из Израиля:
Пусть коронавирус и заставил людей на время забыть о дружеских посиделках, путешествиях и возможности вдоволь почесать глаза, но улыбки он точно забрать не сможет.
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Защитные костюмы, перчатки, маски и очки - и вот уже вместо человека перед пациентом стоит неотличимый от своих коллег человечек в белом.
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