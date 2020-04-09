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В Минспорта подготовили пакет мер по поддержке туристической отрасли

09.04.2020 15:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Комплекс мер уже направлен в правительство. Причина - снижение потока отдыхающих из-за распространения коронавируса. Все фирмы готовы выполнить свои обязательства перед потребителями, однако для этого нужно время. Главное, что просит бизнес - снижение налоговой нагрузки.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии: "Причина просьбы одна - нет выручки, нет физических поступлений. В Беларуси въездной туризм - сезонное явление, с октября по апрель сезон низкий, работа в минус. Низкий закончился, но высокий, когда предприятия зарабатывают, он не пришел".

Представители отрасли отмечают, что в этом туристическом сезоне турфирмам предстоит переориентироваться на внутренний рынок.

 
 
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Комплекс мер уже направлен в правительство. Причина - снижение потока отдыхающих из-за распространения коронавируса. Все фирмы готовы выполнить свои...
 
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