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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минспорта подготовили пакет мер по поддержке туристической отрасли Комплекс мер уже направлен в правительство. Причина - снижение потока отдыхающих из-за распространения коронавируса. Все фирмы готовы выполнить свои...

Комплекс мер уже направлен в правительство. Причина - снижение потока отдыхающих из-за распространения коронавируса. Все фирмы готовы выполнить свои обязательства перед потребителями, однако для этого нужно время. Главное, что просит бизнес - снижение налоговой нагрузки.Представители отрасли отмечают, что в этом туристическом сезоне турфирмам предстоит переориентироваться на внутренний рынок.