Что за статистику нам дает Минздрав?

Однако сегодня утром. При этом еще вчера утром брестская санстанция сообщила о 28 инфицированных.

Не сходится статистика и по Могилевской области, правда, не так радикально. Если официально на утро9 апреля заявлялось о 35 ззаболевших, то позже выяснилось, что и на Могилевщине уже выявлен 41 случай заражения, о чемmogilevnews.by со ссылкой на начальника главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома