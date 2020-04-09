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Что за статистику нам дает Минздрав?

09.04.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Брестской и Могилевской областях уже по 41 человеку, зараженному коронавирусом. Но Минздрав сообщает другие данные



Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения Брестской областной детской больницы отметил, что эпидемиологическая ситуация в области контролируемая, резких всплесков нет, пишет sb.by

"Сегодня 222 человека под наблюдением в стационарах, главным образом в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы, коронавирус подтвержден у 41 человека из них, больше всего в Лунинецком районе - 26, в Бресте - 6. Больше 5 тысяч обследованы", - сообщил он.


Однако сегодня утром Минздрав сообщил 17 жителях области, госпитализированных с подтвержденным диазнозом COVID-19. При этом еще вчера утром брестская санстанция сообщила о 28 инфицированных.

Не сходится статистика и по Могилевской области, правда, не так радикально. Если официально на утро9 апреля заявлялось о 35 ззаболевших, то позже выяснилось, что и на Могилевщине уже выявлен 41 случай заражения, о чем сообщает mogilevnews.by со ссылкой на начальника главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома Александра Старовойтова
 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской и Могилевской областях уже по 41 человеку, зараженному коронавирусом. Но Минздрав сообщает другие данные
 
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