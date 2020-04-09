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Караник о коронавирусе: 80-85% переносят заболевание в легкой форме

09.04.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Караник о коронавирусе: 80-85% переносят заболевание в легкой форме

Ситуация с коронавирусом во всех регионах Беларуси остается контролируемой. Об этом заявил министр здравоохранения, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей. В парламенте Владимир Караник представлял поправки в Закон о здравоохранении.  

Тема важная. Но парламентарии не упустили шанс спросить министра о теме номер один во всем мире. Пика, по предварительным данным, ждут в конце апреля – начале мая. На сегодняшний день в сутки в стране проводится около трех тысяч тестов на Covid-19. Всего их сделано уже более 49 тысяч. Главная задача – не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перезагрузки системы здравоохранения. На сегодняшний день с количеством заболевших медики справляются. С запасом сформирован коечный фонд. На стационарном лечении находятся 1331 человек. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. 139 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений. 

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Согласно статистике, 80-85% переносят заболевание в легкой форме. Порядка 14% нужна помощь в виде медикаментозного лечения. 5% нуждается в интенсивной терапии и реанимации. Основная задача чтобы те 14-20% людей которые нуждаются, помощь получили. Что касается информирования, информируется своевременно, в полном объеме. Я скажу даже больше, и я не скрываю, говорил Глава государства, нашу работу контролируют военные эпидемиологи, которые дают свой независимый источник информации. И другие структуры которые анализируют ситуацию у нас в сопредельных государствах и, естественно, аналитическая информация получается, минуя даже нас. Руководство страны имеет объективную информацию».

Больше всего заболевших в Минске и столичной области, а также в Витебске. Последние завозные случаи – вирус выявляют у белорусов, которых эвакуируют со всего мира. Их сразу же изолируют, не допуская никаких контактов. Что касается защитных средств – в ближайшую неделю ожидается поставка в Беларусь 700 тысяч респираторов для защиты медперсонала. Идет активная работа по увеличению объемов изготовления масок. 

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Сейчас наша легкая промышленность масок и защитных вот этих повязок выпускает более полумиллиона в день и пытается выйти на мощность более миллиона в день. Ну просто на сегодняшний момент, куда эти маски. За счет ажиотажного спроса их уходит гораздо больше, чем производят. Мы уже ставим вопрос о том, что увеличить пропускную способность и где-то все-таки попытаться купить их для того, чтобы насытить аптечную сеть. Ну если надо людям маски – пожалуйста, покупайте». 

С этого дня ужесточаются правила для тех, кто должен находиться на самоизоляции. Нарушителям может грозить внушительный штраф – до 1350 рублей, а также – административный арест и даже лишение свободы.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ситуация с коронавирусом во всех регионах Беларуси остается контролируемой. Об этом заявил министр здравоохранения, отвечая на вопросы депутатов Палаты...
 
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