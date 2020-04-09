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Караник о коронавирусе: 80-85% переносят заболевание в легкой форме
09.04.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ситуация с коронавирусом во всех регионах Беларуси остается контролируемой. Об этом заявил министр здравоохранения, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей. В парламенте Владимир Караник представлял поправки в Закон о здравоохранении.
Тема важная. Но парламентарии не упустили шанс спросить министра о теме номер один во всем мире. Пика, по предварительным данным, ждут в конце апреля – начале мая. На сегодняшний день в сутки в стране проводится около трех тысяч тестов на Covid-19. Всего их сделано уже более 49 тысяч. Главная задача – не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перезагрузки системы здравоохранения. На сегодняшний день с количеством заболевших медики справляются. С запасом сформирован коечный фонд. На стационарном лечении находятся 1331 человек. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. 139 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений.
Больше всего заболевших в Минске и столичной области, а также в Витебске. Последние завозные случаи – вирус выявляют у белорусов, которых эвакуируют со всего мира. Их сразу же изолируют, не допуская никаких контактов. Что касается защитных средств – в ближайшую неделю ожидается поставка в Беларусь 700 тысяч респираторов для защиты медперсонала. Идет активная работа по увеличению объемов изготовления масок.
С этого дня ужесточаются правила для тех, кто должен находиться на самоизоляции. Нарушителям может грозить внушительный штраф – до 1350 рублей, а также – административный арест и даже лишение свободы.
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Ситуация с коронавирусом во всех регионах Беларуси остается контролируемой. Об этом заявил министр здравоохранения, отвечая на вопросы депутатов Палаты...
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