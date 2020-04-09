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Губернатор: в Брестской области 41 пациент с коронавирусом
09.04.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коронавирус подтвержден у 41 человека в Брестской области, сообщил губернатор Анатолий Лис.
Под наблюдением медиков в стационарах региона находятся 222 человека, большинство – в областной клинической больнице.
"…
По словам Лиса, продолжаются противоэпидемические мероприятия в очагах по изоляции и обследованию контактных лиц.
"Есть сегодня проблема с защитными масками. Медучреждения обеспечены, а в аптеках не хватает. Продавали около 60 тысяч, сейчас — вдвое больше, все равно не хватает. Нужно 250 тысяч по подсчетам фармацевтов. Мы можем обеспечить, несколько предприятий уже шьют, принимаем меры, чтобы швейники активнее занялись пошивом масок", – добавил глава региона.
Ранее
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Коронавирус подтвержден у 41 человека в Брестской области, сообщил губернатор Анатолий Лис. Под наблюдением медиков в стационарах региона находятся 222 человека,...
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