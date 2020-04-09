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Губернатор: в Брестской области 41 пациент с коронавирусом

09.04.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирус подтвержден у 41 человека в Брестской области, сообщил губернатор Анатолий Лис.

Губернатор: в Брестской области 41 пациент с коронавирусом

Под наблюдением медиков в стационарах региона находятся 222 человека, большинство – в областной клинической больнице.

"… коронавирус подтвержден у 41 человека из них, больше всего в Лунинецком районе — 26, в Бресте — 6. Больше 5 тысяч обследованы", – рассказал губернатор, его слова привела "СБ".

По словам Лиса, продолжаются противоэпидемические мероприятия в очагах по изоляции и обследованию контактных лиц.

"Есть сегодня проблема с защитными масками. Медучреждения обеспечены, а в аптеках не хватает. Продавали около 60 тысяч, сейчас — вдвое больше, все равно не хватает. Нужно 250 тысяч по подсчетам фармацевтов. Мы можем обеспечить, несколько предприятий уже шьют, принимаем меры, чтобы швейники активнее занялись пошивом масок", – добавил глава региона.

Ранее Минздрав сообщал о 17 госпитализированных с коронавирусом на Брестчине. Разница в цифрах объясняется тем, что министерство публикует статистику по данным на шесть утра, а облисполкомы – более актуальную.

 
Теги: Брест
 
 
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  Коронавирус подтвержден у 41 человека в Брестской области, сообщил губернатор Анатолий Лис. Под наблюдением медиков в стационарах региона находятся 222 человека,...
 
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Ивьевский край
Полымя
Единство
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