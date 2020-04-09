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Минздрав России обновил список препаратов для лечения коронавируса

09.04.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав России обновил список препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило список временных рекомендаций для лечения коронавируса, пока не создана вакцина от COVID-19 и нет проверенных средств для лечения этой инфекции.

Российский Минздрав назвал шесть препаратов, которые могут быть рекомендованы при лечении коронавируса для пациентов в больницах. В список вошли противомалярийные препараты и лекарства на основе интерферонов. Еще три препарата проходят клинические исследования

Рекомендации опубликованы на сайте министерства.

В сообщении сказано, что основной подход к терапии COVID-19 – упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний (пневмонии, ОРДС, сепсиса).

В частности, пока нет проверенного лекарства против коронавируса, Минздрав России посоветовал препараты, основываясь на анализе литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, которая связана с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV.

Это «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир+Ритонавир», «Азитромицин» (в комбинации с «Гидроксихлорохином»), препараты интерферонов.

В министерстве добавили, что в настоящее время проходят клинические испытания у пациентов с COVID-19 такие лекарства, как «Умифеновир», «Ремдесивир», «Фавипиравир».

Там отметили, что достоверных данных об эффективности всех названных лекарств нет.

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Министерство здравоохранения России обновило список временных рекомендаций для лечения коронавируса, пока не создана вакцина от COVID-19 и нет проверенных средств...
 
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