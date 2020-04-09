Кутузов о ЧБ: «Итальянцы задают вопрос: как такое может происходить? В соседних странах все закрыто и предпринимаются меры, а у нас нет»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о том, что думают итальянцы по поводу продолжения чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса .

– Если подумать о том, что произойдет после всего этого...

Человек, вылетающий из Беларуси, будет иметь очень большие проблемы по прилету в другую страну, потому что эта страна (Беларусь – Tribuna.com), в которой не было карантина, эта страна, которая не ввела какие-то заградительные меры – отсюда этого человека или не будут принимать, мое мнением, особенно первый период времени, или будут принимать под каким-то жесточайшим контролем.

Вернуться к полноценному образу жизни будет не так легко.

- Какое мнение у итальянцев о том, что чемпионат Беларуси продолжается?

– Итальянцы задают вопрос: как такое может происходить? В соседних странах все закрыто и предпринимаются меры, а у нас нет. И почему так? Неужели, как говорится, белорусы – бессмертные. И их ничего не берет. Много шуток было по поводу водки, бани, трактора, как обычно. Мне, конечно, хочется им ответить, что это лишь утрированно, что нужно вести своеобразный образ жизни: много работать, заниматься спортом, хорошо питаться. И тогда твой организм будет более устойчивым.

Для итальянцев эта тема очень важна. Все остальное ушло на второй план. Где там играют? Что? Им важнее понять, почему это происходит. Почему не предпринимаются какие-то меры, потому что они видят трагедию у них и думают, что не дай бог эта проблема может возникнуть и у других стран, – сказал Кутузов в эфире стрима в инстаграме Tribuna.com .

По состоянию на 9 апреля в Беларуси 1486 случаев заражения коронавирусом, из них 139 человек выздоровели, 16 человек умерли.

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