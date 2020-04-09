СМИ: Россия и Саудовская Аравия договорились существенно сократить добычу нефти

По словам собеседников агентства, группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки. Это сопоставимо примерно с 20% мировых поставок нефти.

«Это глобальная сделка», — сказал собеседник Reuters в ОПЕК.





Источник не уточнил, будут ли участвовать в сделке Соединенные Штаты.





По информации Dow Jones, альянс ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. Вместе с другими странами, не входящими в альянс, сокращение производства составит 20 млн б/с, рассказали источники Dow Jones. Отмечается, что ОПЕК+ близка к сделке, согласно которой Россия снизит добычу нефти на 2 млн б/с, Саудовская Аравия — на 4 млн б/с.





Напомним, 1 апреля завершился срок действия сделки по сокращению добычи нефти, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года. Она действовала с 1 января 2017 года и более трех лет позволяла удерживать цены на уровне примерно $50 за баррель. 6 марта этого года страны, участвовавшие в сделке ОПЕК+, не смогли договориться о ее продлении, так как Россия не хотела соглашаться на дополнительное сокращение добычи. Саудовская Аравия настаивала на этом, так как пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть. После развала сделки котировки начали резко падать.





В марте стоимость барреля нефти Brent упала на 55%, а за первый квартал 2020 года — на 66%. Майский контракт Brent торговался 31 марта на уровне $22,6 за баррель, июньский — $26,1.