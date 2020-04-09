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УЕФА не планирует сокращать количество городов, которые примут Евро-2020

09.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матчи пройдут в 12 городах Европы.

УЕФА не собирается уменьшать количество городов, которые примут футбольный Евро-2020.

"Предусматривается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей не было официально утверждено. УЕФА находится на связи по этому вопросу со всеми 12 принимающими городами. Дальнейшие объявления будут сделаны позже", — заявил представитель УЕФА.

Напомним, сегодня, 9 апреля, появилась информация о том, что не все страны-хозяйки будут готовы провести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Новые даты проведения — с 11 июня по 11 июля.

Евро-2020 должен был пройти в период с 12 июня по 12 июля нынешнего года сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.

Такое решение было обусловлено необходимостью летом 2020 года доиграть европейские чемпионаты, которые в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.
 
 
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Полымя
Единство
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