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«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам
09.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общественные организации Минска присоединились к марафону поддержки врачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Акцию «Белая Русь» – медикам», которую поддержали во всем городе, инициировали в Ленинском районе. Сегодня помощь пришла в 3-ю клиническую больницу. На подмогу двум учреждениям здравоохранения организация выделила 2 000 рублей.
Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:
Александр Карпук, заместитель главного врача по медицинской части 3-й городской клинической больницы:
Также помощь получили и другие учреждения здравоохранения, среди которых 10-я клиническая больница. В коробках от Минского городского объединения профсоюзов около 2 000 одноразовых защитных костюмов.
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Михаил Попов, заместитель главного врача по лечебной работе 10-й городской клинической больницы:
Благотворительные акции в поддержку медиков общественные организации столицы будут проводить регулярно.
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Новости Беларуси. Общественные организации Минска присоединились к марафону поддержки врачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Акцию «Белая...
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