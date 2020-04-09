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«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

09.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественные организации Минска присоединились к марафону поддержки врачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Акцию «Белая Русь» – медикам», которую поддержали во всем городе, инициировали в Ленинском районе. Сегодня помощь пришла в 3-ю клиническую больницу. На подмогу двум учреждениям здравоохранения организация выделила 2 000 рублей.

«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:
Сегодня мы привезли более 650 пар медицинских перчаток, привезли опрыскиватели для дезинфекции помещений. Надо отметить, что это не разовая акция. Мы уже привозили сюда благотворительную помощь, гуманитарную помощь, можно так ее назвать. Эта акция продолжается, мы привезем и во 2-ю, и в 3-ю больницу сейчас отшиваются защитные костюмы и индивидуальные маски.

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«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Александр Карпук, заместитель главного врача по медицинской части 3-й городской клинической больницы:
Любая помощь нам очень нужна, она нами востребована. Есть масса организаций, которые оказывают нам всяческую помощь как моральную, так и материальную.

«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Также помощь получили и другие учреждения здравоохранения, среди которых 10-я клиническая больница. В коробках от Минского городского объединения профсоюзов около 2 000 одноразовых защитных костюмов.

«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Сегодня мы еще завезли 1 000 масок для водителей скорой помощи, также планируется сегодня еще передача 4 000 пар одноразовых перчаток в Минский онкологический диспансер. Также мы закупили 4 000 масок, чтобы передать тем учреждениям, которые в них будут нуждаться.

«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Михаил Попов, заместитель главного врача по лечебной работе 10-й городской клинической больницы:
Потребность пока достаточно велика, но и принимаются все меры, как мы видим, по тому, чтобы эта потребность была удовлетворена, чтобы работники чувствовали себя в безопасности и пациенты, безусловно, в первую очередь.

«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Благотворительные акции в поддержку медиков общественные организации столицы будут проводить регулярно.

Люди в материале: Алексей Сегалович, Александр Карпук, Александр Щекович, Михаил Попов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Общественные организации Минска присоединились к марафону поддержки врачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Акцию «Белая...
 
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