ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

CapitalTimes прогнозирует падение ВВП Беларуси на на 6%

09.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Согласно базовому сценарию, глобальный коронакризис продолжит угнетать белорусскую экономику и в 2021 году.

Инвестиционная компания CapitalTimes представила три сценария макроэкономического развития Беларуси в зависимости от путей глобального кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

Если власти пойдут на встречу бизнесу

Базовый сценарий предполагает, что ситуация с пандемией затронет только первый-второй кварталы 2020 года. При этом рост мировой экономики начнется в первом квартале 2021 года.

В этом случае экономические власти в Беларуси введут налоговые льготы, кредитные и арендные каникулы для наиболее пострадавших субъектов. Также будет повышена ставка рефинансирования для снижения проинфляционных рисков/

При таком сценарии ВВП снизится на 6% в 2020 году и на 3% в 2021-м, а инфляция подскочит до 12% и 8% соответственно.


Если начнут вливать деньги в экономику

Пессимистичный сценарий предполагает падение ВВП на 12% в нынешнем году. Это случится, если Беларусь не примет достаточных мер по снижению влияния кризиса, не договорится о поставках сырьевых товаров и не сможет получить экстренную поддержку от МВФ. Власти начнут вливать деньги в экономику, что спровоцирует активное снижение курса белорусского рубля. Внешние шоки — коронавирус и низкие цены на нефтепродукты — продолжат оказывать негативное влияние на экономику Беларуси и в 2021 году.

Тогда ВВП в следующем году продолжит падение – на 5%. Инфляция составит 22% в текущем году и 12% - в следующем.

Если цены на нефть подскочат

При оптимистичном сценарии падения ВВП все равно не избежать – в текущем году он снизится на 3%, однако уже в следующем начнет расти.

Такое радужное развитие событий возможно, в случае если пандемия коронавируса закончится уже в июне. Пик экономического кризиса в мире придется на второй квартал, после чего последует быстрое восстановление мировой экономики.

Кроме того, для реализации оптимистического прогноза необходимо восстановление цен на сырьевые товары и достижение договоренности с Россией о поставках нефтепродуктов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно базовому сценарию, глобальный коронакризис продолжит угнетать белорусскую экономику и в 2021 году.
 
Новости дня
Новости
 
Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика