Известный азербайджанский кикбоксер застрял в Минске из-за закрытия границы

Oxu.Az 35-летний спортсмен. "Как вы знаете, долгое время я жил здесь. Был на сборах в Таиланде. После полутора месяцев тренировок вернулся в Беларусь. В данный момент я тренируюсь здесь под руководством белорусского тренера", - сказал35-летний спортсмен.





По его словам, он тренируется в Минске из-за того, что Азербайджан закрыл границы.





"Из-за коронавируса правительство Азербайджана закрыло границы, что и следовало сделать, поэтому я не могу вернуться в Баку. В Беларуси я могу тренироваться, спортивные залы открыты", - отметил З.Самедов.





Также спортсмен коснулся переноса боя, организованного германской промоутерской компанией Mix Fight Championship, который должен был состояться 11 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.









"Через два дня я должен был сразиться с англичанином Джорджем Свини. Но 11 марта было принято решение об отмене этого турнира из-за коронавируса. Новая дата будет известна, как только улучшится ситуация.





Планов провести эту встречу в другой стране нет. Хочу провести последний в своей карьере бой на родине - в Баку. Благодарю руководство государства за поддержку меня в этом вопросе", - сказал З.Самедов.