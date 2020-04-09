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Известный азербайджанский кикбоксер застрял в Минске из-за закрытия границы

10.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный азербайджанский кикбоксер Забит Самедов сообщил, что в настоящее время он находится в Минске.

"Как вы знаете, долгое время я жил здесь. Был на сборах в Таиланде. После полутора месяцев тренировок вернулся в Беларусь. В данный момент я тренируюсь здесь под руководством белорусского тренера", - сказал Oxu.Az 35-летний спортсмен.

По его словам, он тренируется в Минске из-за того, что Азербайджан закрыл границы.

"Из-за коронавируса правительство Азербайджана закрыло границы, что и следовало сделать, поэтому я не могу вернуться в Баку. В Беларуси я могу тренироваться, спортивные залы открыты", - отметил З.Самедов.

Также спортсмен коснулся переноса боя, организованного германской промоутерской компанией Mix Fight Championship, который должен был состояться 11 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.


"Через два дня я должен был сразиться с англичанином Джорджем Свини. Но 11 марта было принято решение об отмене этого турнира из-за коронавируса. Новая дата будет известна, как только улучшится ситуация.

Планов провести эту встречу в другой стране нет. Хочу провести последний в своей карьере бой на родине - в Баку. Благодарю руководство государства за поддержку меня в этом вопросе", - сказал З.Самедов.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный азербайджанский кикбоксер Забит Самедов сообщил, что в настоящее время он находится в Минске.
 
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