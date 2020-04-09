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Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»
09.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По прогнозам Минздрава, пик заболеваемости в нашей стране придется на конец апреля – начало мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси уже сделано около 50 тысяч тестов, порядка 3 000 проводят ежесуточно. На лечении в клиниках сейчас находятся 1331 человек с подтвержденным COVID-19. 55 пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких, однако у большинства заболевание протекает в легкой форме. Смертельных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус за весь период зафиксировано 16. В основном это люди с многочисленными хроническими заболеваниями.
И именно это, как показывает детальный анализ со стороны медиков, является основной причиной смертности. Иными словами, убивает не COVID-19, а обострение давних болезней и вредные привычки – в этом случает коронавирус может стать лишь пусковым механизмом. А потому людям с хроническими заболеваниями, ожирением, курильщикам врачи в этот период настоятельно рекомендуют позаботиться о себе и своем здоровье.
Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы:
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Тезисы о том, что умирают от коронавируса в основном пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, подтверждают и многочисленные эксперты.
В Беларуси изначально тестируют всю цепочку контактов инфицированного. Их тоже госпитализировали и наблюдали в больницах, даже когда не было поводов беспокоиться о здоровье.
С 9 апреля принято решение поэтапно переводить контакты первого уровня на домашнюю изоляцию. Это общемировая практика.
Стратегия смягчения, которой придерживается наша страна – это попытка не допустить резкого роста заболевших. Для этого, конечно, тоже в Беларуси принимаются меры по разобщению, но прежде всего наиболее уязвимых групп.
Достаточно давно введен запрет на посещение домов престарелых, интернатов для инвалидов.
В кафе и ресторанах увеличено расстояние между столиками. Позже начинаются занятия в вузах (так разводят потоки тех, кто утром едет на работу и учебу). К тому же сам общественный транспорт ходит чаще, чтобы в салонах было просторно.
Кроме того, в эти дни в Беларуси работает миссия ВОЗ. Эксперты изучают ситуацию и предпринимаемые меры.
Уже в субботу, 11 апреля, миссия ВОЗ озвучит свою экспертную оценку.
Сегодня за здоровье белорусов на передовой сражаются медики. На их плечах главная нагрузка. И каждый из нас может помочь врачам скорее выиграть эту битву. Достаточно вспомнить, что мы ответственны не только за себя.
Мария Журович:
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Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»
Новости Беларуси. По прогнозам Минздрава, пик заболеваемости в нашей стране придется на конец апреля – начало мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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