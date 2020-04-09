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Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

09.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По прогнозам Минздрава, пик заболеваемости в нашей стране придется на конец апреля – начало мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси уже сделано около 50 тысяч тестов, порядка 3 000 проводят ежесуточно. На лечении в клиниках сейчас находятся 1331 человек с подтвержденным COVID-19. 55 пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких, однако у большинства заболевание протекает в легкой форме. Смертельных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус за весь период зафиксировано 16. В основном это люди с многочисленными хроническими заболеваниями.

Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

И именно это, как показывает детальный анализ со стороны медиков, является основной причиной смертности. Иными словами, убивает не COVID-19, а обострение давних болезней и вредные привычки – в этом случает коронавирус может стать лишь пусковым механизмом. А потому людям с хроническими заболеваниями, ожирением, курильщикам врачи в этот период настоятельно рекомендуют позаботиться о себе и своем здоровье.

Алена Сырова продолжит тему.

Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы:
Сейчас нет специальностей разных. Есть специальность «врач».

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Тезисы о том, что умирают от коронавируса в основном пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, подтверждают и многочисленные эксперты.

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В Беларуси изначально тестируют всю цепочку контактов инфицированного. Их тоже госпитализировали и наблюдали в больницах, даже когда не было поводов беспокоиться о здоровье.

Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

С 9 апреля принято решение поэтапно переводить контакты первого уровня на домашнюю изоляцию. Это общемировая практика.

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Стратегия смягчения, которой придерживается наша страна – это попытка не допустить резкого роста заболевших. Для этого, конечно, тоже в Беларуси принимаются меры по разобщению, но прежде всего наиболее уязвимых групп.

Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

Достаточно давно введен запрет на посещение домов престарелых, интернатов для инвалидов.

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В кафе и ресторанах увеличено расстояние между столиками. Позже начинаются занятия в вузах (так разводят потоки тех, кто утром едет на работу и учебу). К тому же сам общественный транспорт ходит чаще, чтобы в салонах было просторно.

Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

Кроме того, в эти дни в Беларуси работает миссия ВОЗ. Эксперты изучают ситуацию и предпринимаемые меры.

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Уже в субботу, 11 апреля, миссия ВОЗ озвучит свою экспертную оценку.

Министр здравоохранения: нам не будет стыдно, потому что всё необходимое делается

Сегодня за здоровье белорусов на передовой сражаются медики. На их плечах главная нагрузка. И каждый из нас может помочь врачам скорее выиграть эту битву. Достаточно вспомнить, что мы ответственны не только за себя.

Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

Мария Журович:
На сегодняшний день позаботиться в первую очередь о себе и о медицинских работниках. Потому что мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках. И если соблюдать все правила поведения в общественной жизни, в семье, можно помочь не только конкретно нам. В первую очередь можете помочь себе.

Люди в материале: Мария Журович, Алена Сырова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По прогнозам Минздрава, пик заболеваемости в нашей стране придется на конец апреля – начало мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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