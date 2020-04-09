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"Экономика дня" с Андреем Лаптенком
09.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРоссийский АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей. Главные конвейеры будут запущены в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает профсоюз российского автогиганта. Производство на АвтоВАЗе в связи с пандемией коронавируса было приостановлено 30 марта. Предприятие остается лидером по продажам в России. Между тем, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте реализация новых автомобилей Lada в России снизилась на 3%. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.
На растущей популярности
Belgee наращивает экспорт в Россию
В I квартале этого года экспорт Belgee в Россию увеличился в 2,5 раза. С конвейера в январе - марте сошло более 5 тысяч машин, это в полтора раза больше показателя 1 квартала прошлого года. Более половины продано в Россию. В Беларуси продажи также выросли в 1,4 раза.
К общей тактике
Евразийский межправсовет рассмотрит меры для экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19
Евразийский межправсовет рассмотрит меры для экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19. Заседание пройдет уже завтра, 10 апреля, в формате видеоконференции. Также ее участники обсудят стратегию евразийской экономической интеграции до 2025 года. Среди прочих - вопросы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли, а также инициатива о перечислении ввозных таможенных пошлин в нацвалютах между государствами союза. Отметим, первоначально встречу премьеров стран Евразийского экономического союза планировалось провести в Минске.
Для эффективной доставки
Беларусь участвует в создании экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
Между тем, в стране начала работу национальная экспертная группа по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Координировать работу от белорусской стороны будет Минсвязи и информатизации. Внедрение цифровых технологий на транспорте, в логистике и администрировании перевозки грузов существенно сократит «транспоpтное плечо» и повысит эффективность доставок товаров. Сегодня автомобильный транспорт обеспечивает в странах ЕАЭС более 80% общего объема перевозок грузов. Ожидается, что с применением "цифры" сократятся непроизводственные простои, и уже с 2022 года годовой пробег в расчете на каждое транспортное средство вырастет в среднем на 20%.
Ловят момент
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний
Суверенный фонд Саудовской Аравии
Возможности бесконтактных
Увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода.
В Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br 80. Для этого банковский процессинговый центр с сегодняшнего дня настроил весь парк бесконтактного терминального оборудования, который им обслуживается. Напомним, ранее в организациях торговли и сервиса платежи без обязательного ввода ПИН-кода были возможны только до Br 20. Банковский процессинговый центр прогнозирует дальнейший рост бесконтактных платежей.
Согласно спросу
В Беларуси растут темпы строительства арендного жилья
Спрос на арендное жилье в крупных городах в несколько раз превышает предложение. Об этом накануне рассказали в Министерстве ЖКХ. Растут и темпы строительства. В этом году в стране возведут 135 тысяч арендных квадратных метров. Плата за пользование такими помещениями аккумулируется на специальных счетах. На ремонт теперь можно будет направить до 40% средств - это предусматривает новый указ Президента о жилищных отношениях. Документ также коснулся и порядка использования средств, которые вносят постояльцы общежитий.
Напомним, указ о жилищных отношениях принят в связи с вступлением в силу нового Жилищного кодекса.
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Российский АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей. Главные конвейеры будут запущены в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает профсоюз российского...
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