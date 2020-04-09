Подсчитаны ежечасные потери крупнейшей авиакомпании в Европе из-за коронавируса

Согласно заявлению Спора, в период пандемии коронавируса Lufthansa столкнулась с самой большой проблемой в истории своего существования. Принятые по всему миру ограничения привели к тому, что миллионы людей отказались от перелетов и остались дома, тем самым «поставив авиационную отрасль на колени».





Сейчас Lufthansa, в которую входят дочерние компании Eurowings, SWISS, Brussels Airlines и Austrian Airlines, перевозит менее трех тысяч пассажиров в день, тогда как средний показатель до эпидемии достигал 350 тысяч.





"Мы теряем около миллиона евро в час, каждый день, неделя за неделей. И просто не сможем пережить этот кризис без государственной поддержки", — отметил гендиректор Lufthansa в видеообращении к персоналу компании.





Он добавил, что уже начал обсуждения по спасению группы авиапревозчиков с правительством стран, где базируются его авиакомпании. Планируется, что переговоры пройдут в Берне, Берлине, Брюсселе и Вене.









Спор также отметил, что Lufthansa вступила в кризисную ситуацию с финансовыми резервами около четырех миллиардов евро. Однако, столкнувшись с ухудшением ситуации, компания предприняла радикальные меры по сокращению расходов. В частности, пришлось закрыть бюджетный перевозчик Germanwings и избавиться от 40 самолетов из флота компании. В результате работы лишились более семи тысяч человек. Вопрос их дальнейшего трудоустройства решается при помощи профсоюзов.





В 2019 году компания Lufthansa Group завоевала звание самого востребованного перевозчика в Европе. За прошедший год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в сумме совершили более миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80 процентов.



