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Подсчитаны ежечасные потери крупнейшей авиакомпании в Европе из-за коронавируса

10.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa посчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора (Carsten Spohr), они составляют около миллиона евро в час, передает rte.ie.

Согласно заявлению Спора, в период пандемии коронавируса Lufthansa столкнулась с самой большой проблемой в истории своего существования. Принятые по всему миру ограничения привели к тому, что миллионы людей отказались от перелетов и остались дома, тем самым «поставив авиационную отрасль на колени».

Сейчас Lufthansa, в которую входят дочерние компании Eurowings, SWISS, Brussels Airlines и Austrian Airlines, перевозит менее трех тысяч пассажиров в день, тогда как средний показатель до эпидемии достигал 350 тысяч.

"Мы теряем около миллиона евро в час, каждый день, неделя за неделей. И просто не сможем пережить этот кризис без государственной поддержки", — отметил гендиректор Lufthansa в видеообращении к персоналу компании.

Он добавил, что уже начал обсуждения по спасению группы авиапревозчиков с правительством стран, где базируются его авиакомпании. Планируется, что переговоры пройдут в Берне, Берлине, Брюсселе и Вене.


Спор также отметил, что Lufthansa вступила в кризисную ситуацию с финансовыми резервами около четырех миллиардов евро. Однако, столкнувшись с ухудшением ситуации, компания предприняла радикальные меры по сокращению расходов. В частности, пришлось закрыть бюджетный перевозчик Germanwings и избавиться от 40 самолетов из флота компании. В результате работы лишились более семи тысяч человек. Вопрос их дальнейшего трудоустройства решается при помощи профсоюзов.

В 2019 году компания Lufthansa Group завоевала звание самого востребованного перевозчика в Европе. За прошедший год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в сумме совершили более миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80 процентов.

 
 
 
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Крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa посчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора (Carsten...
 
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