Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату









Премьер-министра перевели в обычную палату вечером 9 апреля. Лечение продолжится. У Джонсона хорошее настроение, отметил представитель премьера.



Напомним, 6 апреля находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.





На следующий день на Даунинг-стрит сообщили, что Джонсону не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.







