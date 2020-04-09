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Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

10.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого около двух недель назад обнаружили коронавирус, перевели из реанимации, сообщает Reuters со ссылкой на представителя главы правительства.



Премьер-министра перевели в обычную палату вечером 9 апреля. Лечение продолжится. У Джонсона хорошее настроение, отметил представитель премьера.

Напомним, 6 апреля находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья. 

На следующий день на Даунинг-стрит сообщили, что Джонсону не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.
 
 
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого около двух недель назад обнаружили коронавирус, перевели из реанимации, сообщает Reuters со ссылкой на...
 
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