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Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

09.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тезисы о том, что умирают от коронавируса в основном пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, подтверждают и многочисленные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они утверждают, что многие носители вируса о своей инфицированности даже не подозревали бы, если бы не информационный фон вокруг COVID-19.

Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

За каждого пациента медики сегодня ведут борьбу. Но, к сожалению, не всегда удается спасти жизнь.

Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

На сегодня в нашей стране проведены более 49 тысяч тестов на коронавирус. То есть каждый день обрабатывают около 3 000 анализов. Задействованы 14 лабораторий.

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Из всех проб положительными они оказались у 1436 человек. Кажется – много, но связано это не со скоростью распространения вируса. Специалисты из немецкого центра исследований связывают это прежде всего с увеличением числа самих тестов.

Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

Люди в материале: Стефан Хокерц, Пабло Гольдшмидт, Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Тезисы о том, что умирают от коронавируса в основном пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, подтверждают и многочисленные эксперты,...
 
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