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Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса
09.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тезисы о том, что умирают от коронавируса в основном пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, подтверждают и многочисленные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они утверждают, что многие носители вируса о своей инфицированности даже не подозревали бы, если бы не информационный фон вокруг COVID-19.
За каждого пациента медики сегодня ведут борьбу. Но, к сожалению, не всегда удается спасти жизнь.
На сегодня в нашей стране проведены более 49 тысяч тестов на коронавирус. То есть каждый день обрабатывают около 3 000 анализов. Задействованы 14 лабораторий.
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Из всех проб положительными они оказались у 1436 человек. Кажется – много, но связано это не со скоростью распространения вируса. Специалисты из немецкого центра исследований связывают это прежде всего с увеличением числа самих тестов.
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Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса
Новости Беларуси. Тезисы о том, что умирают от коронавируса в основном пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, подтверждают и многочисленные эксперты,...
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