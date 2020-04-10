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Дана Уайт отменил турнир UFC 249
10.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Турнир по смешанным единоборствам UFC 249, запланированный на 18 апреля, был отменен. Об этом
Изначально UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке, но ситуация с коронавирусом вынудила организаторов искать новую площадку. В итоге из карты турнира
Глава UFC Дана Уайт
В беседе с журналистом ESPN Уайт также подчеркнул, что неназванный частный остров будет готов к проведению турниров в течение месяца.
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 249, запланированный на 18 апреля, был отменен. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, ссылающийся на беседу с главой лиги...
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