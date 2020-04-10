Эпидемия коронавируса в Африке: официальные данные и «подготовка к худшему»

Источник материала: Tut.by

На этой неделе количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 10 000, а число погибших — 500. Такие данные приводит Центр по предупреждению и контролю болезней Африканского союза. Однако ученые опасаются, что из-за нехватки тестов масштаб эпидемии может оказаться гораздо большим. По их прогнозам, к началу мая на африканском континенте число инфицированных может вырасти до 450 000 человек.



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Опасения ученых

В конце марта Всемирная организация здравоохранения призвала Африку с населением 1,2 млрд человек «готовиться к худшему». Во вторник, 7 апреля, по данным Африканского союза, количество зараженных коронавирусом на Черном континенте достигло 10 000. По сравнению с европейскими странами, где в одной лишь Франции количество умерших уже превысило ту же отметку, статистика африканского континента на первый взгляд кажется менее драматичной. Особенно если вспомнить, что совсем недавно 11 000 человек стали жертвами Эболы в трех африканских странах (Гвинее, Либерии и Сиерра-Лионе), общее население которых составляет 25 миллионов человек.

Африканскую статистику по коронавирусу эксперты объясняют рядом причин. Африка — самый молодой на планете континент со средним возрастом жителей 18 лет. Как известно, эта возрастная категория меньше подвержена заражению. Помимо этого, в Южном полушарии сейчас лето, а в жаркий период вирусы распространяются меньше. Еще одной причиной ученые называют серьезные недостатки местной статистики. 30 марта Фонд Мо Ибрагима обнародовал доклад , в котором приводится пример Нигерии, где регистрируют всего лишь 3,5% смертей, а в Чаде — 12% рождений. В этом же документе исследователи подчеркивают, что 9 из 10 стран мира с самой слабой системой медстрахования находятся в Африке.

Учитывая все факторы и погрешности в статистике, специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины полагают, что к началу мая количество случаев коронавирусной инфекции на африканском континенте может достигнуть 450 000.

Официальная статистика

Эпидемия охватила 52 африканские страны. Коронавирус не зафиксирован лишь на Коморских островах и в Королевстве Лесото.

По данным Африканского союза, больше всех на континенте пострадали Алжир (1423), Египет (1332) и ЮАР (1749).

В ряде государтсв вирусом заразились высшие должностные лица. 6 апреля министр обороны Кот д’Ивуара Хамеде Бакайоко сообщил в своем твиттере, что у него обнаружили коронавирус и сейчас он находится на карантине. В этот же день о своем выходе на работу сообщил премьер-министр Амаду Гон Кулибали, который оказался на две неделе в изоляции из-за контакта с носителем вируса. В Гвинее сразу у двух министров обнаружили COVID-19. В Кот д’Ивуаре, как и в Сенегале, Кении и Уганде, объявлен комендантский час. В ряде стран ввели полный или частичный карантин. Такое решение одной из первых приняла Руанда, где премьер-министр к тому же заявил, что в этом месяце никто в правительстве не получит зарплату. За счет этой меры власти страны, где 40% населения живет за чертой бедности, намерены помочь малоимущим гражданам в контексте эпидемии.

В Бенине, Камеруне, Мадагаскаре и Марокко власти объявили об обязательном ношении масок, однако пока что не у всех этих стран есть возможность обеспечить население защитными средствами. Бенин, например, заказал маски у Китая и Сингапура и пока что получил только треть заказа, а в Марокко маски производят местные компании. Между тем в Камеруне министерство здравоохранения внесло хлорохин в список лекарств от коронавируса, хотя его эффективность пока не доказана. Запасы препарата в стране закончились, и власти Камеруна объявили о запуске местного производства.

Карантин ударит по экономике

6 апреля журнал Jeune Afrique опубликовал результаты исследования консалтинговой группы Finactu, в котором говорится о том, что на данный момент многие африканские страны бросили силы на борьбу с санитарным кризисом, прибегая к карантину. В то же время эксперты утверждают, что эти меры могут иметь драматические последствий для экономики стран Африки, где в большинстве случаев нет медицинской страховки, пособия по безработице и других видов социального обеспечения. Более того у стран континента нет никаких финансовых резервов, чтобы справиться с кризисом.

В столице Конго Киншасе карантин продлился всего четыре дня. Под социальным давлением власти вынуждены были оставить режим самоизоляции лишь в центральном квартале Гомбе. Власти ЮАР также решили временно ослабить карантин, чтобы позволить населению обеспечить себя провизией и получить социальные выплаты. Однако в ряде стран не удается избежать массового скопления людей. Президент Бенина Патрис Талон заявил, что у страны нет денег на карантин. Африканский союз прогнозирует потерю 20 млн рабочих мест, а также сокращение ВВП на 1,1%, хотя до этого ожидался годовой рост 3,4%.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 3 апреля о необходимости помочь наиболее уязвимым странам. Он подчеркнул, что в Африке нет таких возможностей охраны здоровья, как в Европе, где есть около 37 врачей на 10 000 человек, в то время как в африканских странах всего лишь один врач на то же количество населения. «Мы не сможем остановить пандемию только в Европе, если она не будет остановлена повсюду, потому что в таком случае она может в любой момент нанести ответный удар», — отметил европейский политик.