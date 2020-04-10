Застройщики держат цены, но они все равно пойдут вниз. Узнали у эксперта, когда это случится

Источник материала: Tut.by

Психологический рубеж в 1,5 тысячи долларов за квадратный метр в столичных новостройках мы перешагнули еще в январе. Однако после мартовских обвала рубля и пандемии коронавируса, почти сразу же уничтоживших краткосрочную аренду, логичным было бы ожидать снижения цен как на вторичном, так и на первичном рынках жилья. И действительно, на «вторичке» процесс уже пошел, а вот «первичка» (за исключением разовых акций) упорно держится. Почему так происходит и какие сценарии возможны на рынке новостроек, REALTY.TUT.BY рассказал заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси, эксперт Дмитрий Ритвинский.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ступор на рынке новостроек

— В марте ситуация по рынку новостроек была предсказуемой: после начала роста курса доллара и евро большинство застройщиков зафиксировали свои предложения в иностранной валюте. Некоторые зафиксировали в белорусских рублях, но исходя из курса 2,5. По таким новостройкам можно говорить, что цены в валюте немного снизились, но в целом о снижении цен на «первичке» пока речи не идет, — говорит Дмитрий Ритвинский.



Дмитрий Ритвинскийзаместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси

Согласно данным Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси, средняя цена в марте по новостройкам находилась в диапазоне 1320−1370 долларов за квадратный метр. Но, говорит эксперт, есть предложения и по 1700 за «квадрат», что не может не удивлять в нынешних условиях.

— Желание застройщиков зафиксировать цены с привязкой к валюте можно объяснить лишь первой быстрой антикризисной реакцией с точки зрения бизнеса больше для того, чтобы успокоиться и перевести дух, взять паузу на анализ ситуации и выработку дальнейших действий. У всех же были написаны бизнес-планы, прогнозы по проектам на 1−5 лет, взяты кредиты и быстро тут не перестроишься. Тем более, пока нет никаких данных о том, каков же реальный спрос на первичном рынке и каковы его реальные возможности. И ситуация с коронавирусом не добавляет пока оптимизма.

«Вторичка» потянет за собой «первичку»

Нужно понимать, говорит Ритвинский, что решение фиксации цен в валюте пока никак не связано с новой экономической и рыночной конъюнктурой, которая, к слову, по мнению большинства представителей бизнеса, является неблагоприятной (по данным опроса Нацбанка).

— Платежеспособный спрос точно уменьшился, несмотря на все еще относительно доступные кредиты. В целом по рынку количество сделок с квартирами в марте сократилось по сравнению с февралем на 16%. Количество денег и возможностей у людей ограничены, плюс неопределенность на рынке труда — все это тоже нужно принимать во внимание. Поэтому многие заняли выжидательную позицию.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В то же время, отмечает замгендиректора НКА, вторичный рынок уже обозначил тенденцию на снижение цен.

— Поэтому, думаю, в течение 1−3 ближайших месяцев мы увидим ценовую коррекцию в валютном исчислении и на первичном рынке. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что «вторичка» будет демонстрировать снижение цен и дальше, большую гибкость в скидках, а это в свою очередь будет перетягивать покупателей с первичного рынка на вторичный. Соответственно, чтобы не терять спрос, застройщики вынуждены будут следовать тенденции «вторички».

Почем сейчас «квадрат» в известных новостройках

Для понимания текущей ситуации на рынке новостроек мы взяли цены из материала за январь , где писали о преодолении психологического рубежа в 1,5 тысячи долларов за квадратный метр, и сравнили их с сегодняшними.

Компания «Айрон» продолжает строительство на двух крупных минских площадках в районе станции метро «Петровщина» и улицы Нововиленской. Кроме этого, с 8 апреля стартовали продажи в новом ЖК «Матвеевский», строящемся рядом со станцией метро «Грушевка».

Квадратный метр «однушки» площадью 40 м² в ЖК «Петровщина» в январе текущего года стоил 1480 долларов, сейчас — 1500. Дом готов на 55%, планируется к сдаче в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года. Прежней осталась цена (в долларовом эквиваленте) на «однушки» в ЖК «Левада» в доме 1.1 — 1500 за «квадрат».



Цены по состоянию на 9 апреля 2020 года. Скриншот сайта airon.by

В строящемся ЖК «Михайловский» (только выбрался из котлована) цена квадратного метра в однокомнатных квартирах площадью 34−36 м² - 1400 долларов в эквиваленте, в рассрочку — 1430.

Застройщик «Дана Холдингз» задолго до кризиса стал пересчитывать рублевые цены в евро — так они визуально кажутся меньше. По сравнению с январем минимальная цена квадратного метра в однокомнатных квартирах в строящемся ЖК «Минск-Мир» (дом «Александрия») осталась прежней: 1416 евро при 100% оплате и 1770 евро за «квадрат» при рассрочке за студию в 29 квадратных метров.



Стоимость однокомнатной квартиры в доме «Александрия» на 9 апреля 2020 года. Скриншот сайта bir.by

В жилом комплексе, который возводит у станции метро «Михалово» компания «10 УНР-инвест», сейчас достраивается 10-этажный каркасный дом, последний в этом комплексе. В январе квадратный метр однокомнатных квартир стоил 1525−1550 долларов. В марте застройщик неожиданно для тех, кто хотел купить в этом ЖК квартиру, остановил продажи. Возобновить планирует уже лишь после сдачи дома в эксплуатацию.



Цены застройщика до того, как были остановлены продажи. Скриншот сайта unr10.by

Как видим, слова аналитика о том, что рынок новостроек замер и пока не собирается откатывать цены назад, подтверждаются. Посмотрим, насколько долго это сможет продолжаться.