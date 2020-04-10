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На время - в швеи, а мастер-классы - онлайн

10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Социальные сети - великое дело! Естественно, каждый видит там то, что хочет видеть. Меня же всегда интересуют новые проекты, занимательные хобби, события с информационным поводом и, конечно, все, что заставляет задуматься и взглянуть на мир под другим углом. Профессия, как ни крути, откладывает свой отпечаток.

На время - в швеи, а мастер-классы - онлайн

На время - в швеи, а мастер-классы - онлайн

Буквально недавно я увидела пост сотрудников магазина "Домик мастеров", которые предлагали подписчикам присоединиться к акции по помощи нашим врачам средствами индивидуальной защиты. Суть призыва заключалась в том, чтобы принести или купить в магазине нитки для швейных машин. Эти самые нитки необходимы ивьевскому центру творчества детей и молодежи, которые занимаются пошивом одноразовой медицинской одежды.
И вот я созваниваюсь с директором ЦТДиМ Верой Михайловной Семак, иду в магазин за нитками. Оказывается, к этому времени уже собрался приличный пакет такого добра. Мы с удовольствием передаем их директору, которая ведет нас в швейный цех, ставший таковым на минувшей неделе. И с удовольствием рассказывает, как ее подчиненные буквально за считанные дни освоили новые для себя специальности: кто - швеи, кто - закройщицы. А кому и вовсе делать этого не пришлось. Навыки были в прошлом, осталось только их вспомнить.
Всего в оборудованном на время швейном цехе ЦТДиМ работает 10 человек - от руководства и до технического персонала. Здесь 6 швейных машин и один аверлок. Заправляет всей "кухней" Ирина Александровна Пентель, инженер-технолог швейного производства по образованию. Уборщицу Терезу Станиславовну Фалевич, например, учить не пришлось, она в совершенстве владеет навыками швеи. Ведь когда-то, говорит, пять лет отработала на швейной фабрике в Молодечно. София Комарова, по специальности учитель трудового обучения, тоже знакома с такой работой. Татьяне Соляник и Валентине Ивановна Тучковской вспомнилось то, чему когда-то научили во время УПК в школе. А Маргарита Квач, которая две недели назад пришла на работу в ЦТДиМ, освоила швейную машинку за считанные часы.
Остальные кроят, чертят, вырезают. Работы хватает всем без исключения. И результаты труда радуют.
- За неделю сшито более 1000 шапочек и 900 пар бахил, - рассказывает В. Семак. - Ежедневно сотрудники райбольницы забирают готовые изделия. И мы очень довольны тем, что вносим свой вклад в большое дело борьбы с коронавирусом, помогаем нашим медикам быть всегда экипированными.
У новоиспеченных швей заканчивается ткань для пошива, и они с удовольствием примут помощь от неравнодушных людей. Это должен быть спанбонд в рулонах, упакованный в полиэтилен и, конечно, необходимы нитки, запасы которых уже начали пополняться.
Однако Вера Михайловна подчеркивает, что никто по-прежнему не отменял занятий в кружках. Но они проводятся нынче онлайн. На сайте учреждения, а также в популярных социальных сетях размещаются мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного творчества. Недавно в таком формате можно было сделать открытки к Пасхе.
… И напоследок. Все мы теперь должны держаться вместе, стараться быть полезными даже в таких мелочах, как маленький моток ниток для швейной машинки. И, конечно, ни в коем случае не поддаваться панике.
Опять же о тех же самых пресловутых социальных сетях. На днях прочитала пост нашей коллеги, которая в настоящее время живет и работает в Минске, и хочу часть его, как бумеранг добра, передать нашим читателям: "В одном из госпиталей молодой психолог Эмили Кьи вменила в обязанность своим больным три раза в день вслух и мысленно повторять по 10 раз фразу: "С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше". Причем, повторять это не механически, а по возможности ярко. Удивительно, но факт: тяжелобольные выздоравливали в течение месяца, у некоторых больных даже исчезла необходимость в хирургическом вмешательстве.
Наше здоровье - прямое следствие мышления человека. Никто уже не ставит под сомнение, что между психическим и физическим состоянием людей существует прямая связь. Лучшая защита от всех болезней, от любой инфекции - это твердая вера в собственное здоровье и положительные эмоции. Негативные мысли разрушают. Один из самых важных психологических законов гласит: словесное выражение любви, симпатии и восхищения усиливает жизненную энергию того, к кому оно обращено. А злые и недобрые слова уменьшают энергию слушателя.
Общее число заболеваний, связанных с плохими мыслями, продолжает неуклонно расти. Чтобы противостоять им, надо следовать совету древних мудрецов - радоваться жизни, как бы тяжела она ни была!
Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят от его мыслей. Думаешь о хорошем - жди хорошего. Думаешь о плохом - плохое и получишь. Именно потому давайте думать только о хорошем, надеяться только на лучшее".

На время - в швеи, а мастер-классы - онлайн

И. БУТУРЛЯ.
С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).

 
Теги: Минск
 
 
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Социальные сети - великое дело! Естественно, каждый видит там то, что хочет видеть. Меня же всегда интересуют новые проекты, занимательные хобби,...
 
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