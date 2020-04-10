«Не получен ответ ни на один вопрос». Бизнес недоумевает, где пакет мер поддержки пострадавших отраслей

Источник материала: Tut.by

Бизнес-союзы остались разочарованными результатами встречи с министром экономики Александром Червяковым, прошедшей в четверг, 9 апреля. Как заявил глава Белорусской научно-промышленной ассоциации, глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, ответы на ключевые вопросы бизнес так и не услышал.



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— Мы возлагали на эту встречу большие надежды. Была уверенность, что прояснится судьба подготовленных союзами и ассоциациями и якобы поддержанных правительством предложений в комплекс антикризисных мер. Ведь дальше молчать уже просто не прилично. Однако надежды не оправдались. Не получен ответ ни на один вопрос, — констатировал Швец.

Министра экономики Александра Червякова отметил, что бизнес-союзы «наиболее близко расположены к проблемным вопросам».

— Естественно, Министерство экономики, которое отвечает за работу и развитие бизнеса, всегда готово рассматривать ваши предложения, не ухудшающие работу людей, занятых в данной сфере деятельности. Хотелось бы сегодня услышать, что происходит, какая есть наиболее серьезная проблематика, которую мы готовы дальше обсуждать и вырабатывать предложения, — цитирует пресс-служба министрества слова Червякова.

Бизнес, уже несколько недель ожидающий конкретных мер поддержки, остался в недоумении.

— Что происходит? Вырабатывать предложения? Мы опять на старте? Напряженно ожидающий действий от правительства бизнес вчера обрушил шквал звонков на руководителей бизнес-союзов и ассоциаций: каковы итоги встречи? А что нам сказать, если оказалось, что «Целью встречи стал обмен мнениями по поводу положения дел в экономике с точки зрения частного бизнеса», — недоумевает Швец.

Он подчеркивает, что многие страны давно озвучили и реализуют различные по масштабности, исходя из своих возможностей, меры по поддержке экономики в этот не простой для всего мира период. Но Беларусь еще выжидает.

— Рассосется коронавирус, ведь белорусы бессмертные, они не нуждаются и в десятой доле тех мер, которые предпринимаются в других странах. Рассосется кризис, если о нем не думать. А что такого? Вымрет малый и средний бизнес — так родится новый, не беда. Останется без работы огромное количество людей — так борьбу с тунеядцами никто не отменял. А свой выпестованный госсектор в беде не оставим, нет. Господа чиновники, в этот раз все серьезно, отмахнуться не получится. И само не рассосется. Мы всегда были вашими надежными партнерами, мы всегда подставляли плечо. И сейчас тоже готовы, — заявляет Швец.

Он отмечает, что бизнес-союзы с большим уважением относятся к коллегам из Минэкономики, с которыми сложились партнерские и доверительные отношения, но в сложившейся ситуации следует более активно проводить работу по поддержке бизнеса.

— Мы все же ожидаем поддержки от Совета по развитию предпринимательства, который до сих пор даже не озвучил свою позицию. Выглядит так, что исключив бизнес-союзы из состава Совета, они исключили и проблемы бизнеса из своей повестки. Надеемся, что это не так. Мы до сих пор не знаем содержания и судьбы разработанного правительством (и анонсированного премьер-министром публично ) документа по поддержке экономики. Где он? Когда будет принят? Что в себе содержит? - недоумевает Александр Швец.

Как сообщал, анонсируя пакет мер, премьер-министр страны, пакет этот «неординарный», «он предусматривает поддержку секторов, в которых работают около 550 тысяч человек, поэтому глава государства отправил этот проект для заключения в другие госорганы». Румас выражал надежду, что «коллеги из Администрации президента и Комитета госконтроля разделяют наши подходы о необходимости оказания этой господдержки и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения».

Бизнес-союзы также требуют отмены принятого правительством постановления № 184 от 30 марта «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке». Большие претензии у бизнеса и к проекту указа президента о дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке.