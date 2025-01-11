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Элитка, в центре. Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в декабре

11.01.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самая дорогая квартира, проданная в декабре в Минске, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов. Рассказываем, где именно она находится.


Квартира расположена в элитном жилом комплексе "Времена года" на улице Киселева, 17. Рядом - парк Горького и театр Оперы и Балета.

Купленная здесь квартира в декабре была без внутренней отделки и со свободной планировкой, а общая площадь составила 220 квадратных метров. Обошлась она покупателю в 450 тысяч долларов, что эквивалентно 2041 доллару за квадратный метр.

При этом в первые годы строительства (а это 2004 год) квартиры продавались по 2500—3500 долларов за метр, а после заморозки строительства выставлялись на аукционах арестованного имущества по 1100—1300 долларов.

История этого ЖК

Монолитно-каркасный 8-этажный комплекс «Времена года» должен был стать самым передовым в столице. Помимо внешних признаков элитарности (эксклюзивные витражи, мраморные полы, кованые ограждения) у дома должна была быть крутая начинка − своя система фильтрации воды, отдельная скважина, а также − спортивный зал, бассейн, теннисный корт.



Строительство началось в 2004 году, однако уже через несколько лет стройку заморозили. Бизнесмен Сергей Демчук в 2012 году был обвинен в мошенничестве и приговорен к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Строительство дома не без финансовой помощи со стороны дольщиков продолжил Мингорисполком. В итоге, в эксплуатацию жилую часть «Времен года» ввели только в 2016 году.

Кстати, сейчас в этом ЖК на Realt продается сразу две классные квартиры. Одна стоит 670 тысяч долларов, вторая - 950 тысяч. А как там жилось пару лет назад можно почитать вот тут.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки https://pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая дорогая квартира, проданная в декабре в Минске, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов. Рассказываем, где именно она находится.
 
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