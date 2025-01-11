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Элитка, в центре. Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в декабре
11.01.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самая дорогая квартира, проданная в декабре в Минске, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов. Рассказываем, где именно она находится.
Квартира расположена в элитном жилом комплексе "Времена года" на улице Киселева, 17. Рядом - парк Горького и театр Оперы и Балета.
Купленная здесь квартира в декабре была без внутренней отделки и со свободной планировкой, а общая площадь составила 220 квадратных метров. Обошлась она покупателю в 450 тысяч долларов, что эквивалентно 2041 доллару за квадратный метр.
История этого ЖК
Монолитно-каркасный 8-этажный комплекс «Времена года» должен был стать самым передовым в столице. Помимо внешних признаков элитарности (эксклюзивные витражи, мраморные полы, кованые ограждения) у дома должна была быть крутая начинка − своя система фильтрации воды, отдельная скважина, а также − спортивный зал, бассейн, теннисный корт.
Строительство началось в 2004 году, однако уже через несколько лет стройку заморозили. Бизнесмен Сергей Демчук в 2012 году был обвинен в мошенничестве и приговорен к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Строительство дома не без финансовой помощи со стороны дольщиков продолжил Мингорисполком. В итоге, в эксплуатацию жилую часть «Времен года» ввели только в 2016 году.
Кстати, сейчас в этом ЖК на Realt продается сразу две классные квартиры.
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
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Самая дорогая квартира, проданная в декабре в Минске, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов. Рассказываем, где именно она находится.
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