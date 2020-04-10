|
В Беларуси до 18 апреля продлили весенние каникулы для школьников
10.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как стало известно 10 апреля, в Беларуси снова продлеваются весенние школьные каникулы: до 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее предложение Минобразования и Минздрава поддержал глава государства. Сделано это с учетом эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как стало известно 10 апреля, в Беларуси снова продлеваются весенние школьные каникулы: до 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)