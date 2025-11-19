|
Использование искусственного интеллекта в найме сотрудников
В современных условиях найм сотрудников требует значительных затрат времени и ресурсов. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса. С помощью нейросетей можно ускорить процесс найма и сделать его значительно проще. О поиске, найме и системной работе с кандидатами на вакансии с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) на
Какие нейросети помогут в найме сотрудников
Можно выделить несколько общедоступных инструментов ИИ, которые помогают ускорить рабочие процессы по найму персонала:
Для того, чтобы воспользоваться этими инструментами, нужно пройти несложную регистрацию.
Нанимаем по шагам с помощью ИИ
Приведем пример автоматизации процесса найма с использованием ИИ. Настройка нейросетей под ваши потребности обычно не занимает много времени и потребуется только однократно.
Попробуйте протестировать весь процесс на одной вакансии.
Шаг 1. Создаем текст вакансии
Чтобы создать текст вакансии, нужно дать задание нейросети – промпт. Например, пишем промпт для Perplexity. В тексте рекомендуем прописать:
Итог: профессиональный и корректный текст вакансии.
Шаг 2. Анализируем и оцениваем резюме кандидатов (скрининг)
Чтобы поручить эту задачу нейросети, нужно прикрепить скачанные резюме кандидатов и составить задание: проанализировать тексты и дать оценку соответствия их вакансии, например, с помощью оценки соответствия каждого кандидата в баллах, где 100 – максимальный балл.
Далее можно сравнить между собой резюме отобранных кандидатов. Результаты сравнения просим выдать в виде сравнительной таблицы. Это дает наглядный результат соответствия кандидатов вакансии.
За 1 раз нейросеть Deepseek может проанализировать до 50 приложенных файлов (резюме).
Итог: ИИ наглядно ранжирует резюме по соответствию требованиям вакансии.
Шаг 3. Готовимся к собеседованию
Не все специалисты, которые набирают персонал, компетентны в сфере, для которой требуется сотрудник. В этом случае ИИ помогает сформулировать вопросы и задачи для кандидата, актуальные для бизнеса.
Итог: нанимающий специалист получает сценарий собеседования.
Далее можно запланировать собеседование с помощью Calendy.
Шаг 4. Проводим собеседование и оцениваем его итоги
С помощью сгенерированных вопросов и задач проводим интервью, далее tl;dv в связке с Google Meet может записать и транскрибировать (перевести в текстовый формат) онлайн-собеседование.
Для оценки навыков кандидата после интервью можно загрузить в Deepseek текстовый вариант и попросить оценить соответствие кандидата вакансии (для этого описание вакансии тоже нужно загрузить в нейросеть).
Итог: анализ соответствия кандидата требованиям после интервью.
Шаг 5. Нанимаем
Создание офферов (приглашений), welcome-писем можно автоматизировать с помощью Deepseek. Для этого нужно прописать нейросети задание составить профессиональное письмо с предложением о работе и условиями, которые нужно указать в письме. Обычно это:
Итог: профессионально составленное приглашение на работу.
Шаг 6. Составляем план онбординга
Для эффективной адаптации нового сотрудника его нужно знакомить с компанией и обязанностями по заранее составленному плану. Deepseek может составить такой план на определенный вами период. Для этого рекомендуем к промпту приложить соответствующие документы:
Итог: детальный план адаптации сотрудника.
Также с помощью ИИ можно разрабатывать тренинги и проверочные тесты для сотрудников, которые прошли онбординг.
На что обратить внимание при использовании нейросетей в найме сотрудников
