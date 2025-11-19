Использование искусственного интеллекта в найме сотрудников

Источник материала: ProBusiness

В современных условиях найм сотрудников требует значительных затрат времени и ресурсов. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса. С помощью нейросетей можно ускорить процесс найма и сделать его значительно проще. О поиске, найме и системной работе с кандидатами на вакансии с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) на HR-конференции : ЛЮДИ И ЗАДАЧИ, рассказал Олег Кононович, IT-предприниматель с 20-летним опытом, директор компании «Онтид Софт».

Какие нейросети помогут в найме сотрудников

Можно выделить несколько общедоступных инструментов ИИ, которые помогают ускорить рабочие процессы по найму персонала:

Deepseek – помощь в генерации текста, анализ текстов, оценка резюме, выбор кандидатов, планы онбординга.

– помощь в генерации текста, анализ текстов, оценка резюме, выбор кандидатов, планы онбординга. Calendy – помощь в планировании собеседований (интегрируется с календарем).

– помощь в планировании собеседований (интегрируется с календарем). Perplexity – помощь в поиске шаблонов документов: разработка текстов вакансий, скрипты интервью по профессиям.

– помощь в поиске шаблонов документов: разработка текстов вакансий, скрипты интервью по профессиям. tl;dv – запись интервью, транскрибация аудио, резюмирование аудио-интервью.

– запись интервью, транскрибация аудио, резюмирование аудио-интервью. Microsoft Copilot – анализ резюме, как альтернатива Deepseek.

Для того, чтобы воспользоваться этими инструментами, нужно пройти несложную регистрацию.





Нанимаем по шагам с помощью ИИ

Приведем пример автоматизации процесса найма с использованием ИИ. Настройка нейросетей под ваши потребности обычно не занимает много времени и потребуется только однократно.

Попробуйте протестировать весь процесс на одной вакансии.

Шаг 1. Создаем текст вакансии

Чтобы создать текст вакансии, нужно дать задание нейросети – промпт. Например, пишем промпт для Perplexity. В тексте рекомендуем прописать:

само задание (создай текст вакансии для должности),

требования к кандидату,

обязанности и условия работы,

задание для нейросети: сделать текст структурированным и подходящим для сферы деятельности, в которой работает компания.

Прежде чем разместить в онлайн-пространстве текст вакансии, созданный нейросетью, рекомендуем его внимательно вычитать. Нейросети могут допускать ошибки и неточности, текст вакансии в этом случае выглядит непрофессионально, и предложение не вызывает доверия.

Итог: профессиональный и корректный текст вакансии.

Шаг 2. Анализируем и оцениваем резюме кандидатов (скрининг)

Чтобы поручить эту задачу нейросети, нужно прикрепить скачанные резюме кандидатов и составить задание: проанализировать тексты и дать оценку соответствия их вакансии, например, с помощью оценки соответствия каждого кандидата в баллах, где 100 – максимальный балл.

Далее можно сравнить между собой резюме отобранных кандидатов. Результаты сравнения просим выдать в виде сравнительной таблицы. Это дает наглядный результат соответствия кандидатов вакансии.

За 1 раз нейросеть Deepseek может проанализировать до 50 приложенных файлов (резюме).

Итог: ИИ наглядно ранжирует резюме по соответствию требованиям вакансии.

Шаг 3. Готовимся к собеседованию

Не все специалисты, которые набирают персонал, компетентны в сфере, для которой требуется сотрудник. В этом случае ИИ помогает сформулировать вопросы и задачи для кандидата, актуальные для бизнеса.

В промпте можно прописать количество вопросов для оценки определенных навыков для нужной отрасли. Также можно попросить сделать подсказки для специалиста, который проводит собеседование, но не имеет компетенций в сфере.

Итог: нанимающий специалист получает сценарий собеседования.

Далее можно запланировать собеседование с помощью Calendy.

Шаг 4. Проводим собеседование и оцениваем его итоги

С помощью сгенерированных вопросов и задач проводим интервью, далее tl;dv в связке с Google Meet может записать и транскрибировать (перевести в текстовый формат) онлайн-собеседование.

Для оценки навыков кандидата после интервью можно загрузить в Deepseek текстовый вариант и попросить оценить соответствие кандидата вакансии (для этого описание вакансии тоже нужно загрузить в нейросеть).

Итог: анализ соответствия кандидата требованиям после интервью.

Шаг 5. Нанимаем

Создание офферов (приглашений), welcome-писем можно автоматизировать с помощью Deepseek. Для этого нужно прописать нейросети задание составить профессиональное письмо с предложением о работе и условиями, которые нужно указать в письме. Обычно это:

ФИО,

должность,

условия работы,

заработная плата,

бонусы,

срок ответа на предложение.

Итог: профессионально составленное приглашение на работу.

Шаг 6. Составляем план онбординга

Для эффективной адаптации нового сотрудника его нужно знакомить с компанией и обязанностями по заранее составленному плану. Deepseek может составить такой план на определенный вами период. Для этого рекомендуем к промпту приложить соответствующие документы:

описание вакансии,

резюме,

должностные обязанности,

прочие документы из базы знаний компании, относящиеся к данной позиции.

Итог: детальный план адаптации сотрудника.





Также с помощью ИИ можно разрабатывать тренинги и проверочные тесты для сотрудников, которые прошли онбординг.

На что обратить внимание при использовании нейросетей в найме сотрудников