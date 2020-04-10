ОК и ВДНХ запускают виртуальную выставку с участием звезд в честь Дня космонавтики

Накануне 12 апреля социальная сеть Одноклассники и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запустили виртуальную выставку «Легенды Космоса» . Она дополнила коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсию или пойти «гулять» по виртуальным выставкам, не выходя из дома.

Виртуальная выставка содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» в формате видеообзоров и аудиогиды от звездных гостей, которые расскажут десять героических историй из мира космонавтики, связанных с экспонатами центра:

Диана Арбенина расскажет, как оживили «мертвую» станцию «Салют-7»;

Валерий Сюткин поведает о пожаре в космосе;

Яна Чурикова — о герое космического корабля «Восток-2» Германе Титове;

Арина Шарапова — о космической свадьбе;

Максим Виторган — о подвиге Алексея Леонова и экипажа «Восход-2»;

Павел Деревянко — об олимпийском космическом корабле;

Александр Лазуткин — об обратной стороне луны;

Екатерина Стриженова — о начале космической эры человечества;

Николай Фоменко — об изобретении, которое спасает жизни космонавтов;

Федор Юрчихин — о космическом «рукопожатии».

Кроме того, пользователи ОК могут пройти «Квест с космонавтами» и проверить свои знания о космосе. Для этого нужно запустить мини-приложение в группе ВДНХ в Одноклассниках и ответить на видеовопросы космонавтов. Каждый участник квеста получит специальный виртуальный подарок на фотографию профиля в виде летательного аппарата от центра «Космонавтика и авиация».

Виртуальная выставка рассчитана на широкий круг аудитории, однако, в частности она понравится родителями, чьи дети круглосуточно находятся дома в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.