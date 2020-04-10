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ОК и ВДНХ запускают виртуальную выставку с участием звезд в честь Дня космонавтики
10.04.2020 17:57 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Накануне 12 апреля социальная сеть Одноклассники и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запустили виртуальную выставку
Виртуальная выставка содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» в формате видеообзоров и аудиогиды от звездных гостей, которые расскажут десять героических историй из мира космонавтики, связанных с экспонатами центра:
Кроме того, пользователи ОК могут пройти «Квест с космонавтами» и проверить свои знания о космосе. Для этого нужно запустить мини-приложение в
Виртуальная выставка рассчитана на широкий круг аудитории, однако, в частности она понравится родителями, чьи дети круглосуточно находятся дома в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. Так, в марте 2020 года ОК запустили на портале
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Накануне 12 апреля социальная сеть Одноклассники и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запустили виртуальную выставку «Легенды Космоса».
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