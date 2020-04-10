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ОК и ВДНХ запускают виртуальную выставку с участием звезд в честь Дня космонавтики

10.04.2020 17:57 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне 12 апреля социальная сеть Одноклассники и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запустили виртуальную выставку «Легенды Космоса». Она дополнила коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсию или пойти «гулять» по виртуальным выставкам, не выходя из дома.

Виртуальная выставка содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» в формате видеообзоров и аудиогиды от звездных гостей, которые расскажут десять героических историй из мира космонавтики, связанных с экспонатами центра:

  • Диана Арбенина расскажет, как оживили «мертвую» станцию «Салют-7»;
  • Валерий Сюткин поведает о пожаре в космосе;
  • Яна Чурикова — о герое космического корабля «Восток-2» Германе Титове;
  • Арина Шарапова — о космической свадьбе;
  • Максим Виторган — о подвиге Алексея Леонова и экипажа «Восход-2»;
  • Павел Деревянко — об олимпийском космическом корабле;
  • Александр Лазуткин — об обратной стороне луны;
  • Екатерина Стриженова — о начале космической эры человечества;
  • Николай Фоменко — об изобретении, которое спасает жизни космонавтов;
  • Федор Юрчихин — о космическом «рукопожатии».

Кроме того, пользователи ОК могут пройти «Квест с космонавтами» и проверить свои знания о космосе. Для этого нужно запустить мини-приложение в группе ВДНХ в Одноклассниках и ответить на видеовопросы космонавтов. Каждый участник квеста получит специальный виртуальный подарок на фотографию профиля в виде летательного аппарата от центра «Космонавтика и авиация».

Виртуальная выставка рассчитана на широкий круг аудитории, однако, в частности она понравится родителями, чьи дети круглосуточно находятся дома в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. 

ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. Так, в марте 2020 года ОК запустили на портале «Мы в музей» раздел с онлайн-экскурсиями Государственного Эрмитажа, ГМИИ им Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», закрывшихся на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.

 
 
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Накануне 12 апреля социальная сеть Одноклассники и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запустили виртуальную выставку «Легенды Космоса».
 
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