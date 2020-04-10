|
Адвокаты будут бесплатно консультировать медиков, которые борются с коронавирусом
10.04.2020 17:59 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области адвокаты организуют бесплатные консультации для медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В основном они проходят в формате онлайн. Круг вопросов не ограничен. Специалисты помогают решить проблемы бытового, трудового и семейного характера.
Ознакомиться со списком консультантов можно на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Там есть как отдельные специалисты, так и целые бюро. Всего свыше 100 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области адвокаты организуют бесплатные консультации для медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)