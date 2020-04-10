БПС-Сбербанк передаст портативный ИВЛ 6-й больнице Минска

БПС-Сбербанк приобрел ИВЛ и другое реанимационное оборудование для 6-й городской клинической больницы Минска, которая сейчас принимает весомую часть пациентов с COVID-19. Всего банк выделил в качестве безвозмездной помощи в борьбе с коронавирусом 290 тысяч рублей.

Банк закупил современное реанимационное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких – стационарный и портативный. Также больнице передадут новый дефибриллятор-монитор и систему обогрева пациентов. Новую аппаратуру будут использовать для лечения больных с тяжелыми формами пневмонии.

Современная аппаратура передана БПС-Сбербанком безвозмездно в лице дочерней IT-компании «Сервис Деск». Общая сумма закупки составила 290 тысяч рублей.

«Новая техника поможет белорусским медикам в этот ответственный момент бороться с последствиями распространения коронавирусной инфекции, – отметила руководитель штаба БПС-Сбербанка по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией Марина Осиповская. – Коллектив 6-ой городской клинической больницы Минска делает все для сохранения здоровья белорусов. И мы хотим помочь этим отважным людям спасти как можно больше пациентов, в том числе через усиление оснащения больницы».