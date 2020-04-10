В Беларуси ограничили продажу некоторых лекарств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В аптеках Беларуси ввели ограничительный режим. Больше 40 таблеток парацетамола и некоторых других «ходовых» препаратов не продадут. Минздрав страны установил лимиты на лекарства. Мера вынужденная, сообщила во время интернет-брифинга замминистра здравоохранения республики Елена Богдан, передает телеканал «МИР 24».

«Мы столкнулись с беспрецедентным случаем. За полторы недели белорусы скупили 14-месячный запас парацетамола. Мы такое количество продавали больше, чем за год. Поэтому мы приняли меры ограничить отпуск лекарственных средств. Там целый перечень лекарств, которые могут быть использованы при лечении человека с коронавирусом», – сказала Елена Богдан.

Единовременно нельзя будет купить больше десяти масок, пяти пар медицинских перчаток, двух упаковок антисептиков и дезинфекторов. Также в стране больше не госпитализируют тех, кто близко общался с заболевшими коронавирусом. Они должны находиться на самоизоляции дома. Ежедневно их будет осматривать врач.



По последним данным, в стационарах Беларуси находятся 1793 человека с коронавирусом. 19 пациентов умерли.