|
В Беларуси ограничили продажу некоторых лекарств
10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В аптеках Беларуси ввели ограничительный режим. Больше 40 таблеток парацетамола и некоторых других «ходовых» препаратов не продадут. Минздрав страны установил лимиты на лекарства. Мера вынужденная, сообщила во время интернет-брифинга замминистра здравоохранения республики Елена Богдан, передает телеканал «МИР 24».
Единовременно нельзя будет купить больше десяти масок, пяти пар медицинских перчаток, двух упаковок антисептиков и дезинфекторов. Также в стране больше не госпитализируют тех, кто близко общался с заболевшими коронавирусом. Они должны находиться на самоизоляции дома. Ежедневно их будет осматривать врач.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь в аптеках республики нельзя купить больше 40 таблеток парацетамола и некоторых других «ходовых» препаратов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)