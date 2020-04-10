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Из-за пандемии коронавируса падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз ВТО: падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30% Из-за пандемии коронавируса падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30% Такой прогноз накануне представила Всемирная торговая...

Такой прогноз накануне представила Всемирная торговая организация. Спад может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008–2009 годах в период глобального финансового кризиса.Пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире, говорится в заявлении ВТО. Это звучало и в комментарии к прогнозу, который представило руководство Всемирной торговой организации.