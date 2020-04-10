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Прогноз ВТО: падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%

10.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Из-за пандемии коронавируса падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30%

Такой прогноз накануне представила Всемирная торговая организация. Спад может превысить масштабы сокращения торговли, наблюдавшиеся в 2008–2009 годах в период глобального финансового кризиса.
Пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире, говорится в заявлении ВТО. Это звучало и в комментарии к прогнозу, который представило руководство Всемирной торговой организации. 

"Если рассматривать оптимистичный сценарий, наши экономисты прогнозируют падение объемов мировой торговли товарами в этом году на 13% по сравнению с 2019 годом. Два фактора будут определять эффективность нашего восстановления. Во-первых, как быстро пандемия будет взята под контроль. Во-вторых, выбор стратегии правительствами.
Заметный подъем более вероятен, если политики дадут понять бизнесу и домохозяйствам, что пандемия была временным, одноразовым экономическим шоком. Для этого фискальная, монетарная и торговая политика должны двигаться в одном направлении. Поворот в сторону протекционизма приведет к новым потрясениям помимо тех, которые мы уже переживаем в настоящее время. Сохранение рынков, открытых для международной торговли и инвестиций, поможет экономикам быстрее восстановиться".

 
 
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Из-за пандемии коронавируса падение объема мировой торговли в этом году может составить более 30% Такой прогноз накануне представила Всемирная торговая...
 
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