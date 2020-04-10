Источник материала: БT

Германия спасает сельское хозяйство за счет сезонных работников

В Дании через неделю возобновят работу детские сады и начальные школы

Москва по числу заразившихся за сутки лидирует в России

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ЕС начали подготовку к ослаблению карантинных мер До 13 апреля действует карантин в Литве. Но после Пасхи планируется разрешить возобновить работу ряду предприятий малого бизнеса. Действующий карантин сокращает...

До 13 апреля действует карантин в Литве. Но после Пасхи планируется разрешить возобновить работу ряду предприятий малого бизнеса. Действующий карантин сокращает годовой рост ВВП Литвы на 0,5 процентного пункта в неделю, - утверждает министр финансов страны. При таком положении дел падение литовского ВВП в этом году может превысить 10%.Неслучайно в Германию уже прибывают первые группы сезонных работников из Восточной Европы - из той же Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии. В условиях карантинных мер немецкое сельское хозяйство столкнулось с резкой нехваткой рабочей силы из-за рубежа. И, несмотря на ограничения, прагматичное правительство Германии решило впустить в страну порядка 80 тысяч сезонников. Правда, не без медицинского контроля.К слову, там без малого 5 тысяч зараженных и 187 смертей. К концу апреля карантинный режим смягчит Лихтенштейн. В этом небольшом государстве смертельных случаев от COVID-19 пока не отмечено.Ограничительные меры смягчили две трети регионов России. Вместе с тем, только за прошедший день в стране зарегистрировали еще почти тысячу 800 заражений коронавирусом. И большинство новых случаев (более тысячи) в Москве.