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Страны ЕС начали подготовку к ослаблению карантинных мер

10.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

До 13 апреля действует карантин в Литве. Но после Пасхи планируется разрешить возобновить работу ряду предприятий малого бизнеса. Действующий карантин сокращает годовой рост ВВП Литвы на 0,5 процентного пункта в неделю, - утверждает министр финансов страны. При таком положении дел падение литовского ВВП в этом году может превысить 10%.

Германия спасает сельское хозяйство за счет сезонных работников

Неслучайно в Германию уже прибывают первые группы сезонных работников из Восточной Европы - из той же Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии. В условиях карантинных мер немецкое сельское хозяйство столкнулось с резкой нехваткой рабочей силы из-за рубежа. И, несмотря на ограничения, прагматичное правительство Германии решило впустить в страну порядка 80 тысяч сезонников. Правда, не без медицинского контроля.

В Дании через неделю возобновят работу детские сады и начальные школы

К слову, там без малого 5 тысяч зараженных и 187 смертей. К концу апреля карантинный режим смягчит Лихтенштейн. В этом небольшом государстве смертельных случаев от COVID-19 пока не отмечено. 

Москва по числу заразившихся за сутки лидирует в России 

Ограничительные меры смягчили  две трети регионов России. Вместе с тем, только за прошедший день в стране зарегистрировали еще почти тысячу 800 заражений коронавирусом. И большинство новых случаев (более тысячи) в Москве.

 
 
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До 13 апреля действует карантин в Литве. Но после Пасхи планируется разрешить возобновить работу ряду предприятий малого бизнеса. Действующий карантин сокращает...
 
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